До Меркель приїхали Путін, Макрон і Помпео: про що говоритимуть

У неділю, 19 січня, президенти Росії і Туреччини Володимир Путін і Реджеп Таїп Ердоган, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон і держсекретар США Майк Помпео прибули до Берліна (Німеччина) на конференцію з врегулювання конфлікту у Лівії.

Також приїхав президент Франції Еммануель Макрон. Про це повідомляє Deutsche Welle (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Уряд ФРН запросив для участі у конференції представників обох конфліктуючих сторін: главу Уряду національної згоди Лівії Фаїза Сарраджа і командувача Лівійської національної армії фельдмаршала Халіфу Хафтара.

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На зустріч на найвищому рівні були запрошені також представники Європейського Союзу, Африканського союзу і Ліги арабських держав. Приїхав також генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш.

РИА Новости

РИА Новости

Gул N3

Ситуація в Лівії

У Бенгазі на сході діє уряд, його підтримують арабські країни; у Тріполі на заході – інший, створений за підтримки ООН і ЄС, його підтримує і Туреччина.

Східній владі допомагає армія генерала Халіфи Хафтара, яка останні місяці намагається захопити Тріполі. Його підтримують Росія, Єгипет, Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) і Йорданія.

Халіфа Хафтар РБК

Фаїз Саррадж Вести

Що було озвучено

Перед конференцією щодо Лівії відбулася зустріч президентів Росії і Туреччини. Путін заявив, що Москва і Анкара зробили хороший крок, закликавши сторони конфлікту припинити вогонь. "Обидві сторони прислухалися до нашого заклику, і великомасштабні бойові дії припинені", – наголосив російський лідер.

Зі свого боку Ердоган зазначив, що Росія і Туреччина "рішуче завершили операцію з С-400" і нагадав про реалізацію проєкту газопроводу "Турецький потік" і будівництво АЕС "Аккую".

Путін зустрівся з Ердоганом Пул N3

Путін зустрівся з Ердоганом Пул N3

Путін заявив: "Росія підтримує ініціативу канцлерки Меркель щодо лівійського врегулювання. Ця ситуація турбує всіх, і лівійські сторони, і нас із вами, і всю Європу, бо через лівійські ворота, широко розкриті після вбивства Каддафі, ринув потік біженців до Європи і з Близького Сходу, і з Африки".

Також зустрілися особисто Помпео і верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель. Вони обговорили загальні проблеми, зокрема способи спільної роботи з метою зміцнення миру і безпеки на Близькому Сході і в Північній Африці.

Помпео приїхав до Берліна

Помпео приїхав до Берліна

Помпео зустрівся з Боррелем Telegram-канал Картковий будиночок

Меркель і глава МЗС Хайко Маас провели окремі зустрічі з Хафтаром і Сарраджем.

Маас із Хафтаром Telegram-канал Картковий будиночок

Джонсон також оцінив ситуацію.

"Йдеться про проксі-конфлікт, який рухають зовнішні сили: Росія, Єгипет та інші країни на одному боці, Туреччина та інші країни – на іншому боці, країни ЄС є і на тому, і на іншому. Проксі-конфлікт може завершитися тільки якщо зовнішні сили вирішать завершити його. Саме до цього закликає Британія, це вже триває занадто довго, це ганьба", – наголосив він.

Зробив заяву і генсек ООН. За словами Гуттеріша, час вдатися до термінових кроків щодо запобігання повномасштабній громадянській війні у Лівії.

Які очікування від конференції

Офіційний представник німецького МЗС Райнер Бройль зазначив, що поки не йдеться про мирні переговори. "Мета полягає в тому, щоб міжнародні гравці домовилися про рамкові умови, які дозволили б їм повернути свій вплив", – поділився він.

Канцлерка ФРН Ангела Меркель, виступила з критикою країн, що здійснюють військову підтримку учасників конфлікту у Лівії. "Поки туди продовжує надходити військова допомога, бої там не припиняться і не буде політичного врегулювання", – зазначила канцлерка.

Згоду російського президента Володимира Путіна і його турецького колеги Реджепа Таїпа Ердогана, які підтримують протилежні сторони конфлікту, взяти участь у берлінській конференції Меркель назвала гарним знаком.

Однак значення цієї конференції виходить далеко за межі врегулювання ситуації у Лівії. За словами Юргена Хардта, експерта Християнсько-демократичного союзу (ХДС) із питань зовнішньої політики, досягнення миру у Лівії – це "ключ до подальшої стабільності в Північній і Західній Африці". "Якщо нам вдасться привести Лівію до мирного майбутнього, це буде знаковою подією для всього регіону", – наголосив Хардт.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Лівії з 00:00 неділі, 12 січня, національна армія генерала Халіфи Хафтара, підтримувана Росією, оголосила про припинення бойових дій на заході країни.

Сторони приїхали до Москви для офіційного укладання перемир'я, проте угоду зірвали. Командувач Лівійської національної армії (ЛНА) Халіфа Хафтар і спікер лівійської Палати представників (ПП, постійний обраний парламент) Агіла Салех Іса не підписали угоду про припинення вогню з Урядом національної згоди (УНЗ) Фаїза Сарраджа.

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