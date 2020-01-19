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19 січня • оновлено в 16:54
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До Меркель приїхали Путін, Макрон і Помпео: про що говоритимуть

9.1т
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У неділю, 19 січня, президенти Росії і Туреччини Володимир Путін і Реджеп Таїп Ердоган, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон і держсекретар США Майк Помпео прибули до Берліна (Німеччина) на конференцію з врегулювання конфлікту у Лівії.

Також приїхав президент Франції Еммануель Макрон. Про це повідомляє Deutsche Welle (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Уряд ФРН запросив для участі у конференції представників обох конфліктуючих сторін: главу Уряду національної згоди Лівії Фаїза Сарраджа і командувача Лівійської національної армії фельдмаршала Халіфу Хафтара.

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До Меркель приїхали Путін, Макрон і Помпео: про що говоритимуть

До Меркель приїхали Путін, Макрон і Помпео: про що говоритимуть

Telegram-канал Карточный домик

На зустріч на найвищому рівні були запрошені також представники Європейського Союзу, Африканського союзу і Ліги арабських держав. Приїхав також генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш.

До Меркель приїхали Путін, Макрон і Помпео: про що говоритимуть

РИА Новости

До Меркель приїхали Путін, Макрон і Помпео: про що говоритимуть

РИА Новости

До Меркель приїхали Путін, Макрон і Помпео: про що говоритимуть

Gул N3

Ситуація в Лівії

У Бенгазі на сході діє уряд, його підтримують арабські країни; у Тріполі на заході – інший, створений за підтримки ООН і ЄС, його підтримує і Туреччина.

Східній владі допомагає армія генерала Халіфи Хафтара, яка останні місяці намагається захопити Тріполі. Його підтримують Росія, Єгипет, Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) і Йорданія.

Халіфа Хафтар

Халіфа Хафтар

РБК

Фаїз Саррадж

Фаїз Саррадж

Вести

Що було озвучено

Перед конференцією щодо Лівії відбулася зустріч президентів Росії і Туреччини. Путін заявив, що Москва і Анкара зробили хороший крок, закликавши сторони конфлікту припинити вогонь. "Обидві сторони прислухалися до нашого заклику, і великомасштабні бойові дії припинені", – наголосив російський лідер.

Зі свого боку Ердоган зазначив, що Росія і Туреччина "рішуче завершили операцію з С-400" і нагадав про реалізацію проєкту газопроводу "Турецький потік" і будівництво АЕС "Аккую".

Путін зустрівся з Ердоганом

Путін зустрівся з Ердоганом

Пул N3

Путін зустрівся з Ердоганом

Путін зустрівся з Ердоганом

Пул N3

Путін заявив: "Росія підтримує ініціативу канцлерки Меркель щодо лівійського врегулювання. Ця ситуація турбує всіх, і лівійські сторони, і нас із вами, і всю Європу, бо через лівійські ворота, широко розкриті після вбивства Каддафі, ринув потік біженців до Європи і з Близького Сходу, і з Африки".

Також зустрілися особисто Помпео і верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель. Вони обговорили загальні проблеми, зокрема способи спільної роботи з метою зміцнення миру і безпеки на Близькому Сході і в Північній Африці.

Помпео приїхав до Берліна

Помпео приїхав до Берліна

Помпео приїхав до Берліна

Помпео приїхав до Берліна

Помпео зустрівся з Боррелем

Помпео зустрівся з Боррелем

Telegram-канал Картковий будиночок

Меркель і глава МЗС Хайко Маас провели окремі зустрічі з Хафтаром і Сарраджем.

Маас із Хафтаром

Маас із Хафтаром

Telegram-канал Картковий будиночок

Джонсон також оцінив ситуацію.

"Йдеться про проксі-конфлікт, який рухають зовнішні сили: Росія, Єгипет та інші країни на одному боці, Туреччина та інші країни – на іншому боці, країни ЄС є і на тому, і на іншому. Проксі-конфлікт може завершитися тільки якщо зовнішні сили вирішать завершити його. Саме до цього закликає Британія, це вже триває занадто довго, це ганьба", – наголосив він.

Зробив заяву і генсек ООН. За словами Гуттеріша, час вдатися до термінових кроків щодо запобігання повномасштабній громадянській війні у Лівії.

Які очікування від конференції

Офіційний представник німецького МЗС Райнер Бройль зазначив, що поки не йдеться про мирні переговори. "Мета полягає в тому, щоб міжнародні гравці домовилися про рамкові умови, які дозволили б їм повернути свій вплив", – поділився він.

Канцлерка ФРН Ангела Меркель, виступила з критикою країн, що здійснюють військову підтримку учасників конфлікту у Лівії. "Поки туди продовжує надходити військова допомога, бої там не припиняться і не буде політичного врегулювання", – зазначила канцлерка.

Згоду російського президента Володимира Путіна і його турецького колеги Реджепа Таїпа Ердогана, які підтримують протилежні сторони конфлікту, взяти участь у берлінській конференції Меркель назвала гарним знаком.

Однак значення цієї конференції виходить далеко за межі врегулювання ситуації у Лівії. За словами Юргена Хардта, експерта Християнсько-демократичного союзу (ХДС) із питань зовнішньої політики, досягнення миру у Лівії – це "ключ до подальшої стабільності в Північній і Західній Африці". "Якщо нам вдасться привести Лівію до мирного майбутнього, це буде знаковою подією для всього регіону", – наголосив Хардт.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У Лівії з 00:00 неділі, 12 січня, національна армія генерала Халіфи Хафтара, підтримувана Росією, оголосила про припинення бойових дій на заході країни.

  • Сторони приїхали до Москви для офіційного укладання перемир'я, проте угоду зірвали. Командувач Лівійської національної армії (ЛНА) Халіфа Хафтар і спікер лівійської Палати представників (ПП, постійний обраний парламент) Агіла Салех Іса не підписали угоду про припинення вогню з Урядом національної згоди (УНЗ) Фаїза Сарраджа.

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Автор
Ірина Кулініч
Особи
Борис Джонсон Реджеп Тайіп Ердоган Володимир Путін Ангела Меркель
Місце
Німеччина
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Коментарі
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Marozov Nicolay
Marozov Nicolay
Клоуна с окраины не пригласили, видимо серьёзныя встреча.
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Нагульнов Макар
Нагульнов Макар
Ну никак не решить проблемы Мира, которые устроил Запад, без России
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Бляхер Гиперлуп Омельянович
Бляхер Гиперлуп Омельянович
https://korrespondent.net/ukraine/politics/4183958-kyev-trebuet-ot-londona-yzvynytsia-za-trezubets-sredy-symvolov-ekstremyzma, я оболжаю этих дегеНЕратов!
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