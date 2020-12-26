У Берліні відбулася стрілянина, є поранені: всі деталі

Мирослав Семенюк Світ 10:22, 26.12.2020 Оновлено: 10:41, 26.12.2020

Уранці 26 грудня в районі Берліна Кройцберг стався інцидент зі стріляниною.

Як повідомляє Bild, у результаті постраждали чотири людини (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

За даними міської пожежної служби, три людини отримали серйозні поранення, їх доправили в лікарню. Ще одного постраждалого витягли з каналу Ландвер, у нього травма ноги. У поліції розповіли, що чоловік сам стрибнув у воду.

Місце події розташоване поруч з офісом Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), проте поки невідомо, чи пов'язана з цим подія.

Поліція проводить пошук усіх учасників конфлікту, в операції задіяно вертоліт.

У районі Берліна Кройцберг сталася стрілянина
360.tv
Постраждали чотири людини
360.tv
Поруч із місцем події розташований офіс СДПН
360.tv
Поліція проводить пошук усіх учасників конфлікту
bild.de
В операції задіяно вертоліт
bild.de
Місце події в Берліні
bild.de

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 грудня невідомий чоловік відкрив вогонь біля церкви в Нью-Йорку. Поліція підстрелила його й затримала. Від отриманих поранень стрілець помер.

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