На північному заході столиці Німеччини Берліна сталася масштабна пожежа – горять дахи відразу декількох висотних будинків.

Площа загоряння становить близько 1,2 тисячі квадратних метрів. Про це в Twitter повідомила пожежна служба міста. Також очевидці опублікували безліч відеозаписів з місця події (щоб подивитися, проскрольте новину до кінця).

Загорілися дахи кількох будинків twitter.com/Mr__Killuminati

Постраждав тільки один пожежний, його госпіталізували з незначними ушкодженнями.

До ліквідації пожежі залучено 120 людей.

На відео, опублікованому очевидцями, видно клуби чорного диму, які розносяться з боку висотних будинків.

News sources report explosion and major fire in a building in #Berlin #Germany. pic.twitter.com/SJSC9QP1fU - Mehrdad Torabi (@ mehrdadt1987) April 3, 2020

🚨🇩🇪 BREAKING – Berlin: Fire on high - rise roofs in Neu - Hohenschönhausen



The fire on several high-rise roofs in the Neu-Hohenschönhausen district has largely been extinguished.



Nobody was injured, a fire department spokesman said early Friday afternoon. pic.twitter.com/xu469JdgZ2 - Mr___Killuminati (@Mr__Killuminati) April 3, 2020

Huge fire in North of Berlin pic.twitter.com/OMgybCIXGY - Morocco Topo (@JorgeOrtega) April 3, 2020

