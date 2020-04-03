На північному заході столиці Німеччини Берліна сталася масштабна пожежа – горять дахи відразу декількох висотних будинків.
Площа загоряння становить близько 1,2 тисячі квадратних метрів. Про це в Twitter повідомила пожежна служба міста. Також очевидці опублікували безліч відеозаписів з місця події (щоб подивитися, проскрольте новину до кінця).
Загорілися дахи кількох будинків
twitter.com/Mr__Killuminati
Постраждав тільки один пожежний, його госпіталізували з незначними ушкодженнями.
До ліквідації пожежі залучено 120 людей.
Загорілися дахи кількох будинків
twitter.com/Mr__Killuminati
На відео, опублікованому очевидцями, видно клуби чорного диму, які розносяться з боку висотних будинків.
News sources report explosion and major fire in a building in #Berlin #Germany. pic.twitter.com/SJSC9QP1fU- Mehrdad Torabi (@ mehrdadt1987) April 3, 2020
🚨🇩🇪 BREAKING – Berlin: Fire on high - rise roofs in Neu - Hohenschönhausen- Mr___Killuminati (@Mr__Killuminati) April 3, 2020
The fire on several high-rise roofs in the Neu-Hohenschönhausen district has largely been extinguished.
Nobody was injured, a fire department spokesman said early Friday afternoon. pic.twitter.com/xu469JdgZ2
Another angle from #Berlin, as unknown set fire on several buildings in # Hohenschönhausen.- ISCResearch (@ISCResearch) April 3, 2020
Thanks to @OliverJanich #Germany #Security pic.twitter.com/FF54DCPhrA
Huge fire in North of Berlin pic.twitter.com/OMgybCIXGY- Morocco Topo (@JorgeOrtega) April 3, 2020
What's going on in Berlin? pic.twitter.com/Q0CmMlinbZ- Nigel🇬🇧 (@ Nigel21915926) April 3, 2020
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Солом'янському районі Києва 3 квітня спалахнула масштабна пожежа в офісі на території одного із заводів.
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