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3 квітня • оновлено в 19:29
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У Берліні пожежа охопила висотні будинки. Фото і відео

1.3т
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На північному заході столиці Німеччини Берліна сталася масштабна пожежа – горять дахи відразу декількох висотних будинків.

Площа загоряння становить близько 1,2 тисячі квадратних метрів. Про це в Twitter повідомила пожежна служба міста. Також очевидці опублікували безліч відеозаписів з місця події (щоб подивитися, проскрольте новину до кінця).

Загорілися дахи кількох будинків

Загорілися дахи кількох будинків

twitter.com/Mr__Killuminati

Постраждав тільки один пожежний, його госпіталізували з незначними ушкодженнями.

До ліквідації пожежі залучено 120 людей.

Загорілися дахи кількох будинків

Загорілися дахи кількох будинків

twitter.com/Mr__Killuminati

На відео, опублікованому очевидцями, видно клуби чорного диму, які розносяться з боку висотних будинків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Солом'янському районі Києва 3 квітня спалахнула масштабна пожежа в офісі на території одного із заводів.

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Автор
Юрій Сергієнко
Місце
Німеччина Берлін
Тег
пожежа
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