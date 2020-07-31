У Берліні напали зі зброєю на ТЦ: багато поранених. Фото і відео
У п'ятницю, 31 липня, невідомі спробували пограбувати торговий центр в Берліні
Четверо чоловіків зайшли в будівлю універмагу і розпорошили велику кількість сльозогінного газу
В результаті атаки є безліч постраждалих
Поліція проводить спецоперацію
У Берліні напали на торговий центр: вісім людей постраждали.
У п'ятницю, 31 липня, невідомі спробували пограбувати торговий центр біля станції метро Херманплац в Берліні.
Про це повідомила рятувальна служба німецької столиці в Twitter.
"Кілька постраждалих в районі Кройцберг. Ми знаходимося в торговому комплексі в Хазельхайде на Херманнплац", – вказується в заяві.
Четверо чоловіків зайшли в будівлю універмагу і розпорошили велику кількість сльозогінного газу, після чого спробували викрасти виручку відділення банку, що знаходиться в універмазі.
Як повідомило німецьке видання SüddeutscheZeitung, в даний час на місці проводиться спецоперація, станція метро закрита, поїзди курсують без зупинки. В результаті застосування газу дратівної дії в універмазі постраждали вісім чоловік.
У Берліні напали зі зброєю на ТЦ: багато поранених. Фото і відео (Twitter Nacht Floh)
У Берліні напали зі зброєю на ТЦ: багато поранених. Фото і відео (Twitter Nacht Floh)
У Берліні напали зі зброєю на ТЦ: багато поранених. Фото і відео (Twitter Nacht Floh)
У Берліні напали зі зброєю на ТЦ: багато поранених. Фото і відео (Twitter Nacht Floh)
#Hermannplatz https://t.co/jdu3VXbPLy pic.twitter.com/skUV7ujz93— Alexandra Salvaterra 🏳️🌈🚴 (@DroidAlexandra) July 31, 2020
Großer Polizeieinsatz am #Hermannplatz. #Karstadt ist abgeriegelt. Dutzende von Polizei- und Krankenwagen. Es habe einen Überfall auf die #Postbank-Filiale, sagen Passanten. #Neukölln #Berlin pic.twitter.com/UliizoO8hf— Nader Alsarras نادر الصراص (@NaderAlsarras) July 31, 2020
Місце спроби пограбування в Берліні (Google)
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