У Берліні напали на торговий центр: вісім людей постраждали.

У п'ятницю, 31 липня, невідомі спробували пограбувати торговий центр біля станції метро Херманплац в Берліні.

Про це повідомила рятувальна служба німецької столиці в Twitter.

"Кілька постраждалих в районі Кройцберг. Ми знаходимося в торговому комплексі в Хазельхайде на Херманнплац", – вказується в заяві.

Четверо чоловіків зайшли в будівлю універмагу і розпорошили велику кількість сльозогінного газу, після чого спробували викрасти виручку відділення банку, що знаходиться в універмазі.

Як повідомило німецьке видання SüddeutscheZeitung, в даний час на місці проводиться спецоперація, станція метро закрита, поїзди курсують без зупинки. В результаті застосування газу дратівної дії в універмазі постраждали вісім чоловік.

У Берліні напали зі зброєю на ТЦ: багато поранених. Фото і відео (Twitter Nacht Floh)

У Берліні напали зі зброєю на ТЦ: багато поранених. Фото і відео (Twitter Nacht Floh)

У Берліні напали зі зброєю на ТЦ: багато поранених. Фото і відео (Twitter Nacht Floh)

У Берліні напали зі зброєю на ТЦ: багато поранених. Фото і відео (Twitter Nacht Floh)

Місце спроби пограбування в Берліні (Google)

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