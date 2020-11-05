У Бельгії виявили найбільшу партію кокаїну на 450 млн євро. Фото

Мирослав Семенюк Світ 22:14, 5.11.2020 Оновлено: 22:16, 5.11.2020

Поліція Бельгії виявила в порту Антверпена найбільшу в світі партію наркотиків, що надійшла з-за кордону.

Як повідомила в Twitter федеральна поліція Бельгії, 11,5 тонн кокаїну сховали в п'яти вантажних контейнерах (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Орієнтовна вартість цієї партії становить 450 мільйонів євро.

Операція проходила в рамках ліквідації злочинного угруповання, що займалося незаконним обігом наркотиків між Латинською Америкою і Бельгією.

Партія спочатку прибула в порт Зебрюгге, потім її перевезли в Антверпен, звідки контейнери передбачалося переправити в сусідні Нідерланди. У контейнерах, крім кокаїну, знаходився металобрухт.

Бельгійські правоохоронці затримали в рамках даної справи двох осіб. Слідство триває.

11,5 тонн кокаїну сховали в п'яти вантажних контейнерах
Twitter Federale Politie
Орієнтовна вартість партії становить 450 мільйонів євро
Twitter Federale Politie
Партія наркотиків стала найбільшою в світі, що надійшла з-за кордону
Twitter Federale Politie

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Одещині вилучили рекордну партію кокаїну на 200 млн гривень.

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