У Бельгії виявили найбільшу партію кокаїну на 450 млн євро. Фото
Поліція Бельгії виявила в порту Антверпена найбільшу в світі партію наркотиків, що надійшла з-за кордону.
Як повідомила в Twitter федеральна поліція Бельгії, 11,5 тонн кокаїну сховали в п'яти вантажних контейнерах (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
Орієнтовна вартість цієї партії становить 450 мільйонів євро.
Операція проходила в рамках ліквідації злочинного угруповання, що займалося незаконним обігом наркотиків між Латинською Америкою і Бельгією.
Партія спочатку прибула в порт Зебрюгге, потім її перевезли в Антверпен, звідки контейнери передбачалося переправити в сусідні Нідерланди. У контейнерах, крім кокаїну, знаходився металобрухт.
Бельгійські правоохоронці затримали в рамках даної справи двох осіб. Слідство триває.
Як повідомляв OBOZREVATEL, на Одещині вилучили рекордну партію кокаїну на 200 млн гривень.