У Бельгії виявили найбільшу партію кокаїну на 450 млн євро. Фото

Поліція Бельгії виявила в порту Антверпена найбільшу в світі партію наркотиків, що надійшла з-за кордону.

Як повідомила в Twitter федеральна поліція Бельгії, 11,5 тонн кокаїну сховали в п'яти вантажних контейнерах (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Орієнтовна вартість цієї партії становить 450 мільйонів євро.

Операція проходила в рамках ліквідації злочинного угруповання, що займалося незаконним обігом наркотиків між Латинською Америкою і Бельгією.

Партія спочатку прибула в порт Зебрюгге, потім її перевезли в Антверпен, звідки контейнери передбачалося переправити в сусідні Нідерланди. У контейнерах, крім кокаїну, знаходився металобрухт.

Бельгійські правоохоронці затримали в рамках даної справи двох осіб. Слідство триває.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Одещині вилучили рекордну партію кокаїну на 200 млн гривень.