У Європі від коронавірусу померла дитина

У Бельгії померла 12-річна дівчинка, яка була хвора на коронавірусну інфекцію.

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Про це заявив представник бельгійської медичної адміністрації Еммануель Андре. За його словами, це наймолодша жертва COVID-19 у Європі, передає видання lesoir.be.

"Від наслідків коронавірусу померла 12-річна дівчинка. Це дуже рідкісна подія… Ця смерть нас шокувала!" – сказав він.

У Бельгії від коронавірусу померла 12-річна дівчинка

За словами іншого представника Стівена ван Гухта, за три дні до смерті у дівчинки була лихоманка. Водночас жодних інших подробиць щодо трагедії не наводиться, зокрема, немає даних, чи були в померлої інші проблеми зі здоров'ям.

Зазначається, що це перша смерть дитини внаслідок коронавірусної інфекції в цій країні. За офіційними даними, зараз у Бельгії зафіксовано 705 смертей через COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з лікарні в Чернівцях виписали дитину, яка одужала від коронавірусу.

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