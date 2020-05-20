У Бельгії стартують випробування ліків від COVID-19 на людях

У Бельгії почалися клінічні випробування ліків проти COVID-19 на 50 пацієнтах.

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Як повідомляє Le Soir, Федеральне агентство з лікарських засобів і продуктів охорони здоров'я Бельгії (AFMPS) видало дозвіл на клінічні випробування компанії Biophytis, яка виробляє ліки Sarconeos для лікування нервово-м'язових захворювань. Творці препарату вважають, що він здатний допомогти і хворим з COVID-19.

Випробування пройдуть в два етапи. Під час першого в університетському госпіталі Мехелен вивчать терапевтичні ефекти препарату. У ньому візьмуть участь 50 пацієнтів з COVID-19. Після випробування продовжать в інших установах на групі розміром 180 осіб. Третій етап планується провести вже за межами Бельгії – у Франції, Великобританії і США.

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