Головна Новини
20 травня • оновлено в 21:58
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Новини світу

У Бельгії стартують випробування ліків від COVID-19 на людях

2.6т
Читати матеріал російською

У Бельгії почалися клінічні випробування ліків проти COVID-19 на 50 пацієнтах.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Як повідомляє Le Soir, Федеральне агентство з лікарських засобів і продуктів охорони здоров'я Бельгії (AFMPS) видало дозвіл на клінічні випробування компанії Biophytis, яка виробляє ліки Sarconeos для лікування нервово-м'язових захворювань. Творці препарату вважають, що він здатний допомогти і хворим з COVID-19.

Випробування пройдуть в два етапи. Під час першого в університетському госпіталі Мехелен вивчать терапевтичні ефекти препарату. У ньому візьмуть участь 50 пацієнтів з COVID-19. Після випробування продовжать в інших установах на групі розміром 180 осіб. Третій етап планується провести вже за межами Бельгії – у Франції, Великобританії і США.

У Бельгії стартують випробування ліків від COVID-19 на людях

У Бельгії стартують випробування ліків від COVID-19 на людях

Як повідомляв OBOZREVATEL, в США успішно випробували вакцину від COVID-19 на людях.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Коронавірус
Місце
Бельгія
Теги
ліки вірус
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
4
3
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Світ

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 19 230.

    Вилікувалися: 5955. Померли: 564.

  • У світі захворіли понад 4,9 млн осіб, загинули – 323 тисячі.

  • Лікарі заявили про нове небезпечне ускладнення при COVID-19.

  • Протягом тижня Швеція, яка не вводила карантин, стала лідером в Європі за кількістю смертей від COVID-19 на душу населення.

  • У Нідерландах працівник хутряної ферми, де розводять норок, заразився коронавірусом від тварини.

Новини світу

Топпублікації

Топблоги