У Бельгії сталася перестрілка: вбито поліцейських і перехожого

У місті Льєж у Бельгії 29 травня озброєний чоловік застрелив двох офіцерів поліції та одного перехожого на бульварі д'Аврой.

Після цього він взяв у заручниці жінку - працівницю школи Атене Леоні де Ваха, повідомляє місцеве видання RTBF із посиланням на джерела.

Ще двоє людей отримали поранення у перестрілці, що сталася неподалік від кафе.

Перестрілка почалася після спроби поліцейських перевірити документи.

Пізніше мер Льєжа повідомив про ліквідацію зловмисника. За його словами, ситуація стабілізована, діти в ліцеї у безпеці.

За словами очевидців, чоловік, що стріляв у поліцейських, кричав: "Аллах акбар!". Поліція розглядає версію про теракт.

Також у ЗМІ з'явилася інформація про щонайменше чотирьох убитих.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Німеччині невідомий відкрив безладну стрілянину по людях .