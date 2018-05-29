У Бельгії сталася перестрілка: вбито поліцейських і перехожого

У місті Льєж у Бельгії 29 травня озброєний чоловік застрелив двох офіцерів поліції та одного перехожого на бульварі д'Аврой.
Після цього він взяв у заручниці жінку - працівницю школи Атене Леоні де Ваха, повідомляє місцеве видання RTBF із посиланням на джерела.
Ще двоє людей отримали поранення у перестрілці, що сталася неподалік від кафе.
Перестрілка почалася після спроби поліцейських перевірити документи.
Пізніше мер Льєжа повідомив про ліквідацію зловмисника. За його словами, ситуація стабілізована, діти в ліцеї у безпеці.
За словами очевидців, чоловік, що стріляв у поліцейських, кричав: "Аллах акбар!". Поліція розглядає версію про теракт.
Також у ЗМІ з'явилася інформація про щонайменше чотирьох убитих.
Coups de feu à Liège, évacuation du boulevard d'Avroy. Beaucoup de voitures de police sur place + secours #Avroy #Liege #gunshot pic.twitter.com/CLXo16nST3- Victor ⌬ (@VICTORJ_FR) 29 травня 2018 р
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Німеччині невідомий відкрив безладну стрілянину по людях .