У Бельгії повторили лондонський теракт з ножем: є поранені

У бельгійському місті Гент жінка напала з ножем на перехожих. Попередньо, поранені двоє людей.

Про це повідомляє видання HLN.

Поліцейський патруль відкрив вогонь по нападаючої і нейтралізував її, поранивши в руку. Злочинниця затриманий. За попередньою інформацією один перехожий поранений в живіт, другий - в руку, про їх стан інформації немає.

За інформацією видання, постраждалих доставили в лікарню, їх життю нічого не загрожує.

За заявою директора SITE Intelligence Group (амеріканскойкомпаніі, яка відстежує онлайн діяльність організацій-прихильників переваги білих і ісламістських терористів, - ред) Ріти Кац, дії жінки класифікуються як тероризм.

1) Stabbings occurring hours apart in #London and Belgian city of #Ghent are being treated as terrorism. Both instances bear telltale signs of #ISIS -inspired attacks: knives, random soft targets on busy streets, etc. No claim yet from any group, though. pic.twitter.com/3yzt6Vp0r9 - Rita Katz (@Rita_Katz) February 2, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, на півдні Лондона 2 лютого стався теракт. Двоє людей отримали ножові поранення, нападник був застрелений.

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