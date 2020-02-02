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2 лютого • оновлено в 20:22
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У Бельгії повторили лондонський теракт з ножем: є поранені

1.3т
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У бельгійському місті Гент жінка напала з ножем на перехожих. Попередньо, поранені двоє людей.

Про це повідомляє видання HLN.

Поліцейський патруль відкрив вогонь по нападаючої і нейтралізував її, поранивши в руку. Злочинниця затриманий. За попередньою інформацією один перехожий поранений в живіт, другий - в руку, про їх стан інформації немає.

За інформацією видання, постраждалих доставили в лікарню, їх життю нічого не загрожує.

За заявою директора SITE Intelligence Group (амеріканскойкомпаніі, яка відстежує онлайн діяльність організацій-прихильників переваги білих і ісламістських терористів, - ред) Ріти Кац, дії жінки класифікуються як тероризм.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на півдні Лондона 2 лютого стався теракт. Двоє людей отримали ножові поранення, нападник був застрелений.

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Кримінал
Місце
Бельгія
Тег
теракт
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