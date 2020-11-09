У Бельгії хочуть узаконити третю стать X у свідоцтвах про народження

Уряд Бельгії має намір внести зміни до процедури реєстрації при оформленні свідоцтва про народження, щоб дати можливість вибрати не тільки чоловічу чи жіночу стать, але і трею – X.

Про це повідомило LeSoir.be. Таку інформацію озвучив міністр юстиції країни Вінсент ван Квікенборн.

Він зазначив, що "в законодавство про реєстрацію статі будуть внесені поправки відповідно до практики Конституційного суду".

"Це етично чутливе питання, я знаю про це. Тому я хочу залучити парламент. Я сподіваюся, що обговорення може пройти в умовах повної відкритості та свободи", – заявив Квікенборн.

У минулому році Конституційний суд дійсно скасував деякі положення закону "Про трансгендерів" від 25 червня 2017 року, які визнали необгрунтовано обмежувальними і, отже, дискримінаційними.

Суд встановив, серед іншого, неповний перелік бінарних категорій – чоловічої або жіночої статі – для реєстрації в свідоцтві про народження. Він запропонував законодавчому органу прийняти до уваги принцип самовизначення.

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