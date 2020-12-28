У Бельгії 23 мешканці будинку для літніх померли від COVID-19 після візиту Санта-Клауса

У бельгійському місті Мол 23 особи, які проживали в будинку для літніх людей, померли від коронавірусу після візиту Санта-Клауса.

Як повідомляє RTBF, спалах небезпечної хвороби був зафіксований у закладі після того, як 4 грудня його відвідав волонтер, котрий вітав пенсіонерів із прийдешнім Різдвом. До того ж чоловік не знав, що заражений COVID-19.

Волонтер у бельгійському місті Мол міг заразити коронавірусом понад 120 пенсіонерів. Скриншот відео

За словами вірусолога Марка Ван Ранста, загалом інфекція вразила 125 мешканців будинку для літніх. Показово, що всі вони заразилися від одного і того самого джерела.

Водночас у лікарів поки немає остаточної впевненості в тому, що масову захворюваність на коронавірус спровокував саме волонтер-доброволець. Адже чоловік регулярно приїжджав до закладу, а тому так само міг заразитися від когось із його жителів або співробітників.

У Бельгії на коронавірус захворіли понад 125 мешканців будинку для літніх. Скриншот відео

Після візиту Санта-Клауса до будинку літніх людей у Бельгії від коронавірусу померли 23 особи. Скриншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, у квітні в італійському Солето 80 мешканців будинку для літніх людей заразилися коронавірусом і впродовж двох діб залишалися без нагляду. Внаслідок дев'ятеро осіб померли. Втім смерть могла настати не від хвороби, а від спраги.