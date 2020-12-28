У Бельгії 23 мешканці будинку для літніх померли від COVID-19 після візиту Санта-Клауса

У бельгійському місті Мол 23 особи, які проживали в будинку для літніх людей, померли від коронавірусу після візиту Санта-Клауса.

Як повідомляє RTBF, спалах небезпечної хвороби був зафіксований у закладі після того, як 4 грудня його відвідав волонтер, котрий вітав пенсіонерів із прийдешнім Різдвом. До того ж чоловік не знав, що заражений COVID-19.

За словами вірусолога Марка Ван Ранста, загалом інфекція вразила 125 мешканців будинку для літніх. Показово, що всі вони заразилися від одного і того самого джерела.

Водночас у лікарів поки немає остаточної впевненості в тому, що масову захворюваність на коронавірус спровокував саме волонтер-доброволець. Адже чоловік регулярно приїжджав до закладу, а тому так само міг заразитися від когось із його жителів або співробітників.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у квітні в італійському Солето 80 мешканців будинку для літніх людей заразилися коронавірусом і впродовж двох діб залишалися без нагляду. Внаслідок дев'ятеро осіб померли. Втім смерть могла настати не від хвороби, а від спраги.