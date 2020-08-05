У Бейруті з-під завалів витягнули живу людину: з'явилися кадри порятунку
Добровольці, які беруть участь у пошуках людей під завалами будівель у Бейруті, зруйнованих потужним вибухом у порту, знайшли й винесли на поверхню живу людину.
Кадри порятунку опублікувала в Twitter журналістка арабського телеканалу Al-Aan Jenan Moussa. На них видно, як на носилках волонтери виносять чоловіка.
У цей час інші люди, які стали свідками події, вітають рятувальників схвальними вигуками та оплесками.
З огляду на кадри відео, чоловік, найімовірніше, отримав травми ноги, але був при тямі.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
увечері 4 серпня в столиці Лівану Бейруті прогриміли потужні вибухи в районі міського порту. Загинули щонайменше 78 осіб, чотири тисячі осіб постраждали.
Президент США Дональд Трамп заявив, що вибух у Бейруті – це результат атаки, а не нещасний випадок.
Водночас повідомлялося, що вибух трапився в результаті детонації 2 750 тонн аміачної селітри, яку в 2014 році вивантажили з судна Rhosus, що належить російському бізнесменові.
Потужні вибухи в Бейруті потрапили на весільне відео. На ньому видно, як наречена позує, потім лунає вибух, і оператор йде знімати наслідки події.
Також у мережі опублікували свіжі відео з ліванського міста Бейрут, де трапився потужний вибух.