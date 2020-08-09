У Бейруті відразу після вибуху народилася дитина: вражаючі кадри
У столиці Лівану Бейруті жінка народила первістка відразу після потужного вибуху в порту.
Породілля Емма Хнайссер перебувала в лікарні Святого Георгія, передає CNN. Народження хлопчика в екстремальних умовах зняв на камеру батько дитини Едмонд Хнайссер (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).
Як видно на кадрах, вікна палати розбило вибуховою хвилею, а осколки полетіли в різні боки.
"Все навколо було розбите. Я пішов і забрав все з моєї дружини, допоміг медсестрі встати з підлоги прямо перед її ліжком, а потім відсунув ліжко дружини в безпечне місце", – розповів чоловік.
Едмонд сказав, що він покотив ліжко Емми в кімнату, яка, як здавалося, не була зачеплена вибухом.
Деякі медики постраждали. "Вони зашили одне одного, були дуже професійними, а потім почали роботу так, ніби нічого не сталося", – розповів Едмонд.
Жінці в результаті довелося народжувати без будь-яких ліків. "При цьому не було освітлення, тому лікарі й медсестри освітлювали мою дружину мобільними телефонами", – додав батько хлопчика.
Мама Хнайссера також перебувала в лікарні й отримала травму. Вона знаходиться в відділенні інтенсивної терапії в стабільному стані й одужує.
Чоловік подякував медикам, які прийняли пологи у його дружини, і назвав їх "супергероями": "Вони могли просто піти, злякатися і піти, але ніхто з них не пішов".
Хлопчика назвали Джорджем і забрали додому ввечері в п'ятницю, 7 серпня.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
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