У Бейруті відразу після вибуху народилася дитина: вражаючі кадри

Дар'я Дурова Світ 22:07, 9.08.2020

У столиці Лівану Бейруті жінка народила первістка відразу після потужного вибуху в порту.

Породілля Емма Хнайссер перебувала в лікарні Святого Георгія, передає CNN. Народження хлопчика в екстремальних умовах зняв на камеру батько дитини Едмонд Хнайссер (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Як видно на кадрах, вікна палати розбило вибуховою хвилею, а осколки полетіли в різні боки.

Новонароджений.
Facebook / Eddy Khnaisser

"Все навколо було розбите. Я пішов і забрав все з моєї дружини, допоміг медсестрі встати з підлоги прямо перед її ліжком, а потім відсунув ліжко дружини в безпечне місце", – розповів чоловік.

Едмонд сказав, що він покотив ліжко Емми в кімнату, яка, як здавалося, не була зачеплена вибухом.

Деякі медики постраждали. "Вони зашили одне одного, були дуже професійними, а потім почали роботу так, ніби нічого не сталося", – розповів Едмонд.

Жінці в результаті довелося народжувати без будь-яких ліків. "При цьому не було освітлення, тому лікарі й медсестри освітлювали мою дружину мобільними телефонами", – додав батько хлопчика.

Хлопчик народився відразу після вибуху.
Facebook / Eddy Khnaisser
Лікарі працювали без світла.
Facebook / Eddy Khnaisser

Мама Хнайссера також перебувала в лікарні й отримала травму. Вона знаходиться в відділенні інтенсивної терапії в стабільному стані й одужує.

Чоловік подякував медикам, які прийняли пологи у його дружини, і назвав їх "супергероями": "Вони могли просто піти, злякатися і піти, але ніхто з них не пішов".

Facebook / Eddy Khnaisser
Facebook / Eddy Khnaisser
Facebook / Eddy Khnaisser
Facebook / Eddy Khnaisser

Хлопчика назвали Джорджем і забрали додому ввечері в п'ятницю, 7 серпня.

Руйнування в лікарні.
CNN
Джордж.
CNN

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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