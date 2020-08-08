У Бейруті вибухи забрали життя українця: йому було 32 роки. Фото

Від вибухів в Бейруті загинуло понад 150 осіб.
В результаті вибухів в ліванській столиці, які відбулися 4 серпня, загинув громадянин України Вільям Азар.
Чоловікові було 32 роки, він збирався одружитися, повідомив на своїй сторінці у Facebook посол України в Лівії Ігор Осташ (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця новини).
У Бейруті загинув українець Вільям Азар. Facebook Ігоря Осташа
За його словами, Азар, який працював економістом, вийшов з офісу компанії KPMG і в цей момент сталися вибухи.
"Здається, тільки недавно голосував в посольстві. Молодий перспективний економіст вийшов з офісу компанії KPMG, щоб поїхати додому ... страшний вибух забрав життя громадянина України", – написав посол.
Осташ висловив співчуття матері загиблого Наталії Азар.
У Бейруті загинув українець Вільям Азар. Facebook Ігоря Осташа
Facebook Ігоря Осташа
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Увечері 4 серпня в столиці Лівану Бейруті прогриміли потужні вибухи в районі міського порту. Кількість загиблих досягла більше 150 чоловік, тисячі людей постраждали.
З'ясувалося, що трагедія в порту Бейрута сталася в результаті детонації 2750 тонн аміачної селітри, яку в 2014 році вивантажили з судна Rhosus, що належить російському бізнесменові.
Тоді як експерти в рамках початкового розслідування НП прийшли до висновку, що причиною руйнівного вибуху в Бейруті стали бездіяльність і недбалість щодо зберігання вибухонебезпечних матеріалів (селітри) в порту.