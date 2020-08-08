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У Бейруті вибухи забрали життя українця: йому було 32 роки. Фото

Юрій Сергієнко
Юрій Сергієнко
Світ
1,8 т.
Від вибухів в Бейруті загинуло понад 150 осіб

Від вибухів в Бейруті загинуло понад 150 осіб.

В результаті вибухів в ліванській столиці, які відбулися 4 серпня, загинув громадянин України Вільям Азар.

Чоловікові було 32 роки, він збирався одружитися, повідомив на своїй сторінці у Facebook посол України в Лівії Ігор Осташ (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця новини).

У Бейруті загинув українець Вільям Азар.

У Бейруті загинув українець Вільям Азар. Facebook Ігоря Осташа

За його словами, Азар, який працював економістом, вийшов з офісу компанії KPMG і в цей момент сталися вибухи.

"Здається, тільки недавно голосував в посольстві. Молодий перспективний економіст вийшов з офісу компанії KPMG, щоб поїхати додому ... страшний вибух забрав життя громадянина України", – написав посол.

Осташ висловив співчуття матері загиблого Наталії Азар.

У Бейруті загинув українець Вільям Азар.

У Бейруті загинув українець Вільям Азар. Facebook Ігоря Осташа

Facebook Ігоря Осташа

Facebook Ігоря Осташа

Як повідомляв OBOZREVATEL :

ЛіванБейрутВибухи у Бейрутіпостраждали українці
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