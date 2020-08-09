У постраждалому від вибуху Бейруті з новою силою спалахнули протести. Відео зіткнень
У Бейруті в неділю, 9 серпня, продовжилися антиурядові мітинги, які почалися після смертельних вибухів у порту міста.
Ліванці-мітингувальники зажадали відставки уряду та проведення реформ. Протест знову переріс у зіткнення з поліцією, передає Deutsche Welle (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).
У будівлі парламенту демонстранти кидали в поліцію каміння та фаєри, а копи застосували натомість сльозогінний газ.
Мітингувальникам вдалося увірватися в міністерство транспорту й житлового будівництва. Крім того, біля входу в будівлю парламенту, біля якого зібралися тисячі демонстрантів, спалахнула пожежа.
Раніше жителі столиці захопили будівлі чотирьох міністерств, на придушення протестів були направлені військові частини армії Лівану.
Трансляція з місця подій:
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Увечері 4 серпня в столиці Лівану Бейруті прогриміли потужні вибухи в районі міського порту.
Число загиблих склало щонайменше 135, понад 3,7 тис. людей постраждали.
У лікарнях Бейрута не вистачало місця для поранених. Більше 30 команд Червоного Хреста залучили до роботи на місці НП.
З'явилися деталі про маршрут корабля Rhosus, що перевозив 2750 тонн аміачної селітри, яка вибухнула в столиці Лівану.
У порту Бейрута на момент події стояло два українських судна з Маріуполя.
Руйнування міста показали з висоти пташиного польоту. Самі вибухи також потрапили на весільне відео.
Фоторепортаж із зруйнованого міста можна подивитися за посиланням.