У постраждалому від вибуху Бейруті з новою силою спалахнули протести. Відео зіткнень

У Бейруті в неділю, 9 серпня, продовжилися антиурядові мітинги, які почалися після смертельних вибухів у порту міста.

Ліванці-мітингувальники зажадали відставки уряду та проведення реформ. Протест знову переріс у зіткнення з поліцією, передає Deutsche Welle (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

У будівлі парламенту демонстранти кидали в поліцію каміння та фаєри, а копи застосували натомість сльозогінний газ.

Протести в Бейруті. twitter.com/M7Jabur

Мітингувальникам вдалося увірватися в міністерство транспорту й житлового будівництва. Крім того, біля входу в будівлю парламенту, біля якого зібралися тисячі демонстрантів, спалахнула пожежа.

Протести в Бейруті. twitter.com/M7Jabur

Протести в Бейруті. twitter.com/M7Jabur

Раніше жителі столиці захопили будівлі чотирьох міністерств, на придушення протестів були направлені військові частини армії Лівану.

BREAKING VIDEO: Protesters in Lebanon calling for revolutions in every nation. #Beirut #BeirutProtests pic.twitter.com/Udrw80mPtE - Sir Helix Unknown ☂️🏴 ➐ (@SirHelixUnknown) August 9, 2020

BREAKING - Tear gas reportedly has been used against people in #Beirut, #Lebanon.



Clashes with the police begin in all major cities. ( @TadeuszGiczan )



[Video shows fires set by protesters in the streets ] #beirutprotests pic.twitter.com/uHp2XEmgIv - SV News 🚨 (@SVNewsAlerts) August 9, 2020

Трансляція з місця подій:

