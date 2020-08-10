У постраждалому від вибуху Бейруті з новою силою спалахнули протести. Відео зіткнень

Протести Бейрут.
У Бейруті в неділю, 9 серпня, продовжилися антиурядові мітинги, які почалися після смертельних вибухів у порту міста.
Ліванці-мітингувальники зажадали відставки уряду та проведення реформ. Протест знову переріс у зіткнення з поліцією, передає Deutsche Welle (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).
У будівлі парламенту демонстранти кидали в поліцію каміння та фаєри, а копи застосували натомість сльозогінний газ.
Протести в Бейруті. twitter.com/M7Jabur
Мітингувальникам вдалося увірватися в міністерство транспорту й житлового будівництва. Крім того, біля входу в будівлю парламенту, біля якого зібралися тисячі демонстрантів, спалахнула пожежа.
Протести в Бейруті. twitter.com/M7Jabur
Протести в Бейруті. twitter.com/M7Jabur
Раніше жителі столиці захопили будівлі чотирьох міністерств, на придушення протестів були направлені військові частини армії Лівану.
Protesters at #NejmehSquare chant, "The people want to overthrow the regime." #Beirutprotests pic.twitter.com/TzNxPE6DXq- Simulation Warlord🇺🇸 (@ zerosum24) August 9, 2020
BREAKING - As #Beirut protesters attempt to bring down the walls guarding a building, security forces aim lasers at them. #Lebanon #BeirutBlast #BeirutExplosion #beirutprotests- SV News 🚨 (@SVNewsAlerts) August 9, 2020
🎥: @Skipsvrak pic.twitter.com/pTizptxl5q
#BeirutProtests : Protesters from inside the #Lebanese Ministry of Labor: "We are the government" #IranTruth pic.twitter.com/HmbVlKnJyo- IranBehtar (@BehtarIran) August 9, 2020
BREAKING VIDEO: Protesters in Lebanon calling for revolutions in every nation. #Beirut #BeirutProtests pic.twitter.com/Udrw80mPtE- Sir Helix Unknown ☂️🏴 ➐ (@SirHelixUnknown) August 9, 2020
Central #Beirut #beirutprotests right now after night of violence ... pic.twitter.com/78cTbxatYX- Tocamelaotravez (@tocamelaotravez) August 9, 2020
BREAKING - Tear gas reportedly has been used against people in #Beirut, #Lebanon.- SV News 🚨 (@SVNewsAlerts) August 9, 2020
Clashes with the police begin in all major cities. ( @TadeuszGiczan )
[Video shows fires set by protesters in the streets ] #beirutprotests pic.twitter.com/uHp2XEmgIv
Трансляція з місця подій:
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Увечері 4 серпня в столиці Лівану Бейруті прогриміли потужні вибухи в районі міського порту.
Число загиблих склало щонайменше 135, понад 3,7 тис. людей постраждали.
У лікарнях Бейрута не вистачало місця для поранених. Більше 30 команд Червоного Хреста залучили до роботи на місці НП.
З'явилися деталі про маршрут корабля Rhosus, що перевозив 2750 тонн аміачної селітри, яка вибухнула в столиці Лівану.
У порту Бейрута на момент події стояло два українських судна з Маріуполя.
Руйнування міста показали з висоти пташиного польоту. Самі вибухи також потрапили на весільне відео.
Фоторепортаж із зруйнованого міста можна подивитися за посиланням.