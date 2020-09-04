У Бейруті під завалами зафіксували серцебиття через місяць після вибуху

У столиці Лівану Бейруті сподіваються знайти того, хто вижив через місяць після потужного вибуху в міському порту.

Як повідомляє ВВС, співробітники екстрених служб зафіксували серцебиття під уламками одного з будинків.

Увечері 2 вересня група рятувальників з Чилі проходила повз зруйнований будинок в історичному районі Бейрута Мар-Міхаель, і їх спеціально навчений собака дав знак, що в руїнах знаходиться жива людина. Рятувальники повернулися до цього будинку на наступний ранок – і собака знову показав на те ж місце – і знову дав сигнал, що під уламками є живий.

Після цього рятувальники застосували спеціальний високочутливий сканер, який здатний засікти серцебиття або дихання людини, а потім доставили на місце обладнання для розбору завалів.

"[Ознаки дихання і пульсу], а також свідчення температурних сенсорів означають, що є ймовірність присутності життя", – заявив один з рятувальників Едді Бітар.

Періодично на місці робіт оголошувалася тиша, щоб можна було почути можливі крики про допомогу.

Коли про знахідку рятувальників повідомили журналісти, біля будівлі почали збиратися жителі Бейрута з прапорами. Увечері операцію на місці призупинили до ранку, проте волонтери всю ніч намагалися розбирати завали вручну.

Поки не доведено, що під руїнами дійсно знаходиться жива людина, проте присутні не втрачають надії.

Рятувальники ООН зазвичай припиняють пошуки тих, що вижили, приблизно через 5-7 днів після катастрофи, якщо ніхто не був врятований з-під уламків протягом одного-двох днів.

Однак відомі випадки, коли люди виживали під завалами набагато довше. Так, в грудні 2005 року 40-річна жінка в контрольованому Пакистаном районі Кашміру була виявлена живою більш ніж через два місяці після землетрусу в цьому регіоні. Вона виявилася заблокованою в своїй кухні.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Увечері 4 серпня в столиці Лівану Бейруті прогриміли потужні вибухи в районі міського порту.

Число загиблих склало більше 200 чоловік, більше 3,7 тис. людей постраждали.

У лікарнях Бейрута не вистачало місця для поранених. Більше 30 команд Червоного Хреста залучили до роботи на місці НП.

Руйнування міста показали з висоти пташиного польоту.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся