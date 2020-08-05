У Бейруті назвали колосальну суму збитку від вибуху: ситуація катастрофічна

Збиток від вибуху в Бейруті, в результаті якого загинули понад 100 осіб, складе від $3 млрд до $5 млрд або навіть більше.

Таку заяву зробив губернатор столиці Лівану Марван Аббуд, передає телеканал LBC. Він також повідомив, що під час робіт на місці вибуху в порту загинули десять рятувальників, сотні людей залишилися без житла.

Відзначимо, що ВВП всього Лівану – приблизно $57 млрд.

Крім того, глава МОЗ Лівану Хамад Хасан заявив, що збиток після вибуху посилюється поширенням коронавірусу. За його словами, ситуація "катастрофічна в повному розумінні слова".

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