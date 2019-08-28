У барі в Мексиці спалили заживо 23 людини: моторошні фото

У барі Кабалло Бланко портового міста Коацакоалькос в Мексиці невідомі влаштували пожежу, що забрала життя 23 людей. Ще 13 поранені.
Як повідомляє "DailyMail", невідомі закидали заклад "коктейлями Молотова", в результаті чого і спалахнув вогонь (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).
Уточнюється, що загинуло 8 жінок і 15 чоловіків, а всі поранені були доставлені в лікарню.
Пожежа в мексиканському барі
DailyMail
Губернатор Веракруса Куітлахуак Гарсія припустив, що мова йде про бандитські розбірки пов'язані з наркокартелями.
"Підступний злочин, скоєний кілька хвилин тому в Коацакоалькосі, не залишиться безкарним", – заявив він у Twitter.
Пожежа в мексиканському барі
DailyMail
Пожежа в мексиканському барі
DailyMail
Поліція штату, збройні сили і недавно сформована Національна гвардія розшукують винних.
Пожежа в мексиканському барі
DailyMail
Пожежа в мексиканському барі
DailyMail
Відзначається, що Веракрус є одним із найжорстокіших регіонів Мексики. Через нього проходять маршрути незаконного обігу наркотиків у Сполучені Штати, і між протиборчими бандами наркоторговців часто спалахують кровопролитні бої.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у ніч на 28 серпня також спалахнула масштабна пожежа на Закарпатті. Полум'я охопило чагарники і старі виноградники, вогонь підібрався впритул до лісу.
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