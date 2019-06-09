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У Бангладеш затримали 6 українців, МЗС втрутилося: всі подробиці скандалу

1.3тЧитати матеріал російською

У Бангладеш затримали шістьох українців за підозрою в шахрайстві з банківськими картками, в зв'язку з чим в МЗС країни була направлена офіційна нота посольства України в Індії.

Про це повідомив заступник директора департаменту – начальник управління консульського забезпечення МЗС Василь Кирилич, пише "Українська правда".

"У зв'язку із затриманням громадян України в Бангладеш посольство України в Індії невідкладно звернулося нотою в МЗС Бангладеш із клопотанням пояснити причину затримання і повідомити про умови утримання і стан здоров'я затриманих", – розповів він.

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У Бангладеш затримали 6 українців

У Бангладеш затримали 6 українців

Twitter Василя Кирилича

За словами Кирилича, консул України готує відрядження в Бангладеш із метою відвідування в установі утримування громадян України, а також проведення зустрічей із компетентними органами країни. При цьому, посольство України підтримує контакт із адвокатом затриманих і рідними, тримаючи справу на постійному контролі.

За даними ЗМІ Бангладеш, 31 травня шахраї неодноразово здійснили несанкціоновані зняття готівкових коштів із банкомату банку Dutch-Bangla Bank у Дацці.

Затримані українці

Затримані українці

bdnews24.com.

За підозрою в скоєнні злочинів були затримані 6 українців. 3 червня суд заарештував їх на три доби. Затриманими виявилися Денис Вітомський (20 років), Назарій Вознюк (19), Володимир Тріщинський (37), Сергій Українець (33), Олег Шевчук (46) і Валентин Соколовський (37).

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У грудні 2018 року єгипетські військові затримали танкер із нафтою Sea Shark з українськими моряками. 26 травня 2019 року екіпаж вдалося звільнити з "полону".

  • У лютому 2017 року судно "BBC Caribbean" з українськими моряками на борту захопили в полон пірати в територіальних водах Нігерії. Пізніше шістьох українських моряків вдалося звільнити.

  • У квітні 2017 року в Гвінейській затоці озброєні нігерійські пірати проникли на борт контейнеровоза Contship Oak і захопили в полон моряків, серед яких були громадяни України.

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Місце
Бангладеш
Тег
Міністерство закордонних справ України
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