У Бангладеш пором протаранив човен: більше 30 жертв

Кирило Лютий Світ 01:10, 30.06.2020 Оновлено: 01:12, 30.06.2020

У столиці Бангладеш місті Дакка вранці 29 червня зіткнулися два судна на річці Буріганга. В результаті НП загинули 32 людини.

Пором протаранив човен, на якому знаходилося більше ста пасажирів, передає Dhaka Times.

Причини зіткнення та інші подробиці події встановлюються, але поліція підозрює, що пором був переповнений.

Серед жертв троє дітей і вісім жінок. Рятувальники продовжують пошук тіл, передбачається, що жертв може бути більше.

dhakatimes24.com

Як писав OBOZREVATEL, раніше біля столиці Канади Оттави зіткнулися два малих пасажирські літаки, в результаті чого один з них впав в річку.

Коментувати
Світ

Дивіться також

Як поводитися після скасування карантину через коронавірус: 10 правил

Шахтарі з різних регіонів України починають акцію протесту в Києві з 30 червня, – глава профспілки Волинець

Василь Сліпак покинув Париж заради Донбасу і загинув від кулі снайпера: спогади побратима про боротьбу співака-воїна

Скандальна "слуга" Третьякова звинуватила родичів зниклих безвісти на Донбасі в обмані через "великі гроші"

Українці не зможуть потрапити в ЄС із 1 липня: список "дозволених" країн оновили