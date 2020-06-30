У столиці Бангладеш місті Дакка вранці 29 червня зіткнулися два судна на річці Буріганга. В результаті НП загинули 32 людини.

Пором протаранив човен, на якому знаходилося більше ста пасажирів, передає Dhaka Times.

У Бангладеш пором протаранив човен: більше 30 жертв

Причини зіткнення та інші подробиці події встановлюються, але поліція підозрює, що пором був переповнений.

Серед жертв троє дітей і вісім жінок. Рятувальники продовжують пошук тіл, передбачається, що жертв може бути більше.

dhakatimes24.com

Як писав OBOZREVATEL, раніше біля столиці Канади Оттави зіткнулися два малих пасажирські літаки, в результаті чого один з них впав в річку.