У Балтиморі стався вибух у багатоповерхівці, є поранені

Десять осіб серйозно постраждали в результаті вибуху в багатоповерховому офісному будинку в місті Балтимор, штат Меріленд.

Про це повідомила пожежна служба міста в Twitter. У будові відбулося часткове обвалення даху.

Усі постраждалі госпіталізовані.

"Пожежна служба міста Балтимор перебуває на місці вибуху з частковим обваленням даху в блоці 100 по вулиці W. Fayette. Щонайменше 10 осіб було доправлено до найближчих лікарень, дев'ять – в критичному стані, один – в важкому", – сказано в повідомленні.

Постраждали 10 осіб Twitter

Про причини вибуху нічого не повідомляється.

Вибух стався в будинку 100 по вулиці W. Fayette Google

Як повідомило CBS Baltimore, за словами очевидців, вони почули і відчули сильний вибух близько 8:30 ранку. Потім вони побачили, як з будівлі на Вест-Файет-стріт впали будівельні ліси.

Два працівника, які мили вікна будівлі, намагалися протягом приблизно 30 хвилин утриматися за вцілілі після вибуху підвісні конструкції. Пізніше вони були врятовані групою спеціальних операцій пожежної частини, яка розбила вікна на 10 і 11 поверхах і витягла чоловіків. Всього з будівлі врятували 21 людину.

Працівників, які мили вікна, врятували Baltimore Sun

Інцидент стався в офісі Baltimore Gas and Electric. Компанія заявила, що будівля була переважно пустою через пандемію коронавірусу і прийдешні свята.

Територію навколо будівлі оточили Baltimore Sun

Двоє працівників під час вибуху мили вікна Baltimore Sun

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Італії на заводі демілітаризації боєприпасів у провінції К'єті стався вибух, унаслідок чого загинули троє робітників. Крім підтверджених жертв, є ще кілька поранених.