У Балтійському морі стартували військові навчання НАТО: беруть участь 19 країн

У неділю, 7 червня, в Балтійському морі стартували 49-ті міжнародні навчання Baltops 2020.

Як повідомляє естонське агентство ERR.ee, в навчаннях будуть задіяні 3000 осіб з 19 країн НАТО за участю 29 судів і 29 авіазасобів.

Навчання Baltops у Балтійському морі

Baltops пройдуть виключно в морі і закінчаться 16 червня.

У них візьмуть участь такі країни, як Естонія, Канада, Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Італія, Латвія, Литва, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, Іспанія, Швеція, Туреччина, Великобританія і США.

Початок Baltops було покладено в 1972 році. Це щорічні міжнародні навчання, що демонструють прихильність НАТО справі забезпечення миру і рівню безпеки, що дозволяє швидко реагувати на кризи.

Мета навчань – підвищити гнучкість країн-учасниць в проведенні спільних наземних, повітряних і морських операцій в регіоні Балтійського моря.

Як повідомляв OBOZREVATEL, до 2014 року в Baltops брала участь Росія, але в зв'язку з українською кризою їй було "відмовлено в довірі".