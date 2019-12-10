У Баку загорівся великий ринок: пожежу гасять вертольотами

У Баку (Азербайджан) вранці 10 грудня спалахнула сильна пожежа в будівлі оптового ринку будівельних матеріалів EuroHome, що розташований у Бінагадинському районі міста.

Займання виникло в одному з магазинів ринку і поширилося на інші. За даними Міністерства охорони здоров'я АР, виклик про пожежу надійшов на номер "103" приблизно о 08:18, передає 1news.az.

"Було направлено 4 бригади швидкої медичної допомоги. Станом на 10:45 на місці надана допомога шістьом громадянам. Двоє людей, які отруїлися димом, доставлені в Токсикологічне відділення Клінічного медцентру, один потерпілий із різаною раною руки – в Інститут травматології та ортопедії", – підкреслили у відомстві.

У Баку горить ринок будматеріалів 1news.az

Водночас у пресслужбі Міністерства з надзвичайних ситуацій Азербайджану повідомили, що до гасіння палаючої будівлі були залучені співробітники Державної служби пожежної охорони і Служби порятунку, пов'язаної з особливими ризиками.

А пізніше була задіяна навіть авіація МНС – зокрема, три вертольоти Ка-32. До них залучені додаткові сили пожежників.

Пожежа на ринку будматеріалів у Баку 1news.az

Від вогню постраждали припарковані біля ринку автомобілі – у них згоріли або поплавилися пластикові бампери, фарба на капотах.

Також наголошується, що через пожежу повністю перекрито рух трасою Баку – Сумгаїт, виникла велика затримка в русі автобусів. Водіям рекомендували без необхідності не виїжджати на зазначену дорогу.

Пожежа на ринку будматеріалів у Баку 1news.az

Пожежа на ринку будматеріалів у Баку 1news.az

Пожежа на ринку будматеріалів у Баку 1news.az

Пожежа на ринку будматеріалів у Баку 1news.az

Пожежа на ринку будматеріалів у Баку 1news.az

Пожежа на ринку будматеріалів у Баку 1news.az

Пожежа на ринку будматеріалів у Баку 1news.az

Пожежа на ринку будматеріалів у Баку 1news.az

Пожежа на ринку будматеріалів у Баку 1news.az

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