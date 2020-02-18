Під Баку спалахнув найбільший торговий центр "Садарак": всі деталі

Під Баку (Азербайджан) вранці у вівторок, 18 лютого, спалахнула сильна пожежа в найбільшому торговому центрі "Садарак".

Про повідомляє Sputnik Азербайджан із посиланням на Міністерство з надзвичайних ситуацій АР (МНС). Інформація про спалах у селищі Локбатан Гарадазького району столиці надійшла на "гарячу лінію" (112) (щоб подивитися фото й відео, доскрольте до кінця сторінки).

У Баку спалахнув найбільший торговий центр "Садарак" Скриншот із відео

Вогонь спалахнув у центрі торгових рядів, через це протипожежна техніка не може під'їхати до ділянки, що горить. Полум'я вже охопило кілька магазинів.

У Баку спалахнув найбільший торговий центр "Садарак" Скриншот із відео

У Баку спалахнув найбільший торговий центр "Садарак" Скриншот із відео

На місці мобілізовані відповідні сили Державної служби пожежної охорони МНС та Служби порятунку особливих ризиків міста. Тривають роботи з ліквідації НП.

У Баку спалахнув найбільший торговий центр "Садарак"

У Баку спалахнув найбільший торговий центр "Садарак"

У Баку спалахнув найбільший торговий центр "Садарак"

У Баку спалахнув найбільший торговий центр "Садарак"

Розташований торговий центр "Садарак" у передмісті Баку, його площа – 100 гектарів. Він охоплює понад 12 тисяч об'єктів роздрібної та оптової торгівлі, ринок сільськогосподарських товарів, одноповерховий оптовий склад, різні інженерні споруди.

Торговий центр "Садарак"

Як повідомляв OBOZREVATEL, у січні поточного року в торговому центрі "Меблеве містечко" в Петропавлівській Борщагівці в Києві спалахнула масштабна пожежа. Площа займання становила 600 кв. м. На щастя, ніхто не постраждав.

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