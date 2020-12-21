У Байдена вирішують, як покарати Росію за кібератаки

Майбутня адміністрація обраного президента США Джо Байдена розглядає можливість введення санкцій проти Росії через кібератаки на урядові установи.

Про це в ефірі CBS заявив Рон Клейн, який повинен очолити адміністрацію нового глави держави, передає Reuters. За його словами, заходи мають бути такими, щоб максимально мінімізувати ймовірність хакерських зломів в майбутньому.

"Це не просто санкції, це кроки, які могли б знизити можливість атак з-за кордону", – сказав він.

За даними джерел видання, відповідь на кібератаку, яка сталася нещодавно, повинен нанести великі економічні та технологічні втрати, але водночас уникнути ескалації конфлікту між двома країнами.

Поки це питання перебуває на стадії обговорення.

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