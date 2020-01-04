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4 січня • оновлено в 20:12
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У Багдаді випустили ракети по військовій базі і посольству США: 5 поранених

7.3т
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У "зеленій зоні" Багдада (Ірак), поруч із посольством США прогримів вибух.

Як повідомило AFP News Agency, повідомляють про ракетний обстріл. За інформацією Reuters, у результаті постраждали 5 осіб.

Очевидці стверджують, що чули сирени повітряної тривоги. Там розташовані урядові будівлі і дипломатичні представництва. Посольство США – в тому ж районі.

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Вибух у "зеленій зоні" Багдада

Вибух у "зеленій зоні" Багдада

CNN

За повідомленнями арабського супутникового телеканалу "Аль-Арабія", ракетному обстрілу піддалася військово-повітряна база "Балад", яку використовували американські військові на півночі Багдада. Повідомляється, що на території бази вибухнули дві ракети типу "Катюша".

"Щонайменше дві ракети були випущені в Зелену зону в столиці Іраку. Найімовірніше, цілилися на посольство США. Американська база на півночі Багдада також піддалася нападу", – повідомляється в Twitter Тотон Акімото.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ніч на 4 січня ЗМІ заявили, що невідомий літак нібито завдав авіаудару в одному з районів міста Таджі, розташованого в 30 кілометрах від Багдада. Армія Іраку і США спростували повідомлення.

Напад нібито сталося через добу після ліквідації генерала Касема Сулеймані.

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Автор
Марина Погорілко
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Франко Иван
Франко Иван
Кремлю - пиз*ец...!
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
Катюши указывают на след Москвы.
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Руденко Сергей
Руденко Сергей
Minaev Alexey, точно ,а еще там визитку путина нашли)
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