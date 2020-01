У Багдаді випустили ракети по військовій базі і посольству США: 5 поранених

У "зеленій зоні" Багдада (Ірак), поруч із посольством США прогримів вибух.

Як повідомило AFP News Agency, повідомляють про ракетний обстріл. За інформацією Reuters, у результаті постраждали 5 осіб.

Очевидці стверджують, що чули сирени повітряної тривоги. Там розташовані урядові будівлі і дипломатичні представництва. Посольство США – в тому ж районі.

За повідомленнями арабського супутникового телеканалу "Аль-Арабія", ракетному обстрілу піддалася військово-повітряна база "Балад", яку використовували американські військові на півночі Багдада. Повідомляється, що на території бази вибухнули дві ракети типу "Катюша".

"Щонайменше дві ракети були випущені в Зелену зону в столиці Іраку. Найімовірніше, цілилися на посольство США. Американська база на півночі Багдада також піддалася нападу", – повідомляється в Twitter Тотон Акімото.

At least two rockets fired into Green Zone in Iraqi capital. Apparently targetting US Embassy. A US base in north of Baghdad also under attack.イラクで米大使館と首都北方の米軍基地にロケット弾攻撃