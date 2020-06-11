У столиці Іраку Багдаді 11 червня впала ракета біля посольста США.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на іракських військових. Відзначається, що вибух в "зеленій зоні" міста, де розташовані урядові будівлі, обійшовся без постраждалих.

Перед вибухом було чути сирену з посольства.

Військові також підтвердили ракетну атаку. Відповідальність за обстріл на себе ніхто не взяв.

У Багдаді поруч з посольством США впала ракета ТАСС

Раніше OBOZREVATEL писав, що військовий літак США врізався в стіну і загорівся при посадці в Іраку.

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