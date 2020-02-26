У Австралії зняли унікальну "дощову бурю". Дивовижні кадри

В Австралії зняли дивне природне явище – безліч локальних сильних шквалів перетворилися в дощовий ураган.

Відео з'явилося на сторінці в Facebook користувача Kane Artie Photography. Він зазначив, що буря була такої сили, що йому ледве вдалося втриматися на ногах, піднімаючись на літак у аеропорту (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

Як уточнив метеоролог Ігор Кибальчич на своїй сторінці у Facebook, подібні явища трапляються вкрай рідко. Зокрема, за його словами, він сам побачив так звану дощову бурю вперше.

Дощовий ураган в Австралії. Скріншот

Він розповів, що таке явище утворилося від того, що безліч локальних вологих мікровзривів (microbursts) опускаються до земної поверхні в міру просування лінійної конвективної системи.

"Простіше кажучи, це безліч локальних сильних шквалів або як їх називають на заході – "дощові бомби" (rain bomb)", – написав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Китаї жителі провінції Гебей близько десяти хвилин спостерігали рідкісне природне явище, коли на небі було відразу три сонця.

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