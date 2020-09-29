Великий, ужасный, могучий, всепоглощающий, лучший политик всех времен и народов, Путин, 20 лет у власти. Великий миротворец, и так далее. И сейчас мы задаем вопрос, вопрос справедливый, — нужно ли ввести российские войска в Нагорный Карабах — как миротворцев. Потому что все равно они там захватят все, что лежит.

Но дело не в этом. Вопрос правильный, это единственно возможный вопрос. Потому что, скажу радиослушателям, мы ограничили себя. Мы не имеем права — я категорически против – что-то говорить, поддерживая либо Армению, либо Азербайджан. Это такие пацаны, которые будут рубиться и рубиться, и уже много лет рубятся.

Но тут я чуть отвлекусь и напомню, что когда говорят о войне в Украине – казалось бы, какое она имеет отношение к Нагорному Карабаху? Она имеет отношение, что это война в Европе, она у рубежей Европы. Конфликт на Донбассе — он у рубежей Европы.

Так вот. Конфликт между Арменией и Азербайджаном у рубежей Российской Федерации. И если бы Путин действительно хотел это прекратить, то он бы не "выражал" — вот я слушал краем уха новости – там звонки уже из нашего МИДа, увещевания, призывы. Какие, нафиг, призывы? Что, Лавров не знал, что опять все это вспыхнет?

Вы знаете, что лечить человека нужно тогда, когда у него не температура 39 или 40, что делал Лавров? Нет, давайте так, — Лавров – никто, что делал Путин, когда не было этой войны? Вот представим себе, что рядом с российскими границами лежит атомная бомба. И стоят две вооружённые группировки — там ИГИЛ, запрещенный в России, и какие-то украинские националисты, тоже запрещенные в России. Не знаю. Почему я это назвал, но просто какие-то непримиримые группировки.

И все говорят: "Ой, хорошо, между ними мир, поэтому они не взорвут эту атомную бомбу". Но понятно же, что, в конце концов, этот мир закончится, потому что кто-то стрельнул не туда.

Ничего не делала Россия, которой, — как я прочитал, — она продает оружие и Армении и Азербайджану. Я не обвиняю Россию в том, что знаменитое "бизнес на войне", — это пусть военные аналитики делают такие выводы. Просто когда ты продаешь оружие и одной стороне, и другой, то кто сказал, что ты не заинтересован в том, чтобы войны этой не было?

Да, это непростые две страны: разным богам молятся, в буквальном смысле этого слова. У Армении "папа" Россия, у Турции – Азербайджан. Ну, так есть же "папы", которые могут договориться и склонить эти страны. Ведь одна страна полностью зависит от России, а Азербайджан он финансово мощный, мощный экономически, но слово Эрдогана, которого сегодня уважительно по всем его частям, имени и фамилии называл Соломин, для них много значит. Результат – ничего. Никаких переговоров. Простая история – оставить все нашим детям.