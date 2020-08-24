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Twitter знову викрив Трампа в публікації "недостовірних" повідомлень

Марина Ліснічук
Марина Ліснічук
Світ
1,5 т.
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп.

Соцмережа Twitter вкотре сприйняла як таке, що "містить недостовірну інформацію", повідомлення президента США Дональда Трампа.

Його політик залишив вдень 23 серпня. Інформація в ньому стосується передвиборчої кампанії в країні.

Зокрема, Трамп знову висловив переконання, що голосування на виборах президента США за допомогою пошти начебто сприяє підтасуванню результатів.

"Отже, тепер демократи вирішили використовувати поштові скриньки для голосування, які є катастрофою для виборців. Крім того, будь-хто може проголосувати декілька разів. Хто контролює, перебувають вони в районах демократів або республіканців? Вони також не продезінфіковані від коронавірусу. Велике шахрайство", – обурився американський лідер.

Так, Twitter класифікував цей меседж як такий, що вводить в оману. В соцмережі попереджають, що твіт порушує її правила, які стосуються цивільних питань і чесності виборів. Водночас було вирішено, що його "варто залишити доступним в інтересах громадськості".

Твіт Трампа

Твіт Трампа (Twitter Donald J. Trump)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Facebook видалив пост президента США Дональда Трампа з дезінформацією про COVID-19. Twitter так само заборонив акаунту передвиборчого штабу американського лідера публікувати пости до видалення цього запису.

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СШАВибори в СШАсоцмережіTwitterДональд Трамп
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