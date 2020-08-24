Twitter знову викрив Трампа в публікації "недостовірних" повідомлень

Соцмережа Twitter вкотре сприйняла як таке, що "містить недостовірну інформацію", повідомлення президента США Дональда Трампа.

Його політик залишив вдень 23 серпня. Інформація в ньому стосується передвиборчої кампанії в країні.

Зокрема, Трамп знову висловив переконання, що голосування на виборах президента США за допомогою пошти начебто сприяє підтасуванню результатів.

"Отже, тепер демократи вирішили використовувати поштові скриньки для голосування, які є катастрофою для виборців. Крім того, будь-хто може проголосувати декілька разів. Хто контролює, перебувають вони в районах демократів або республіканців? Вони також не продезінфіковані від коронавірусу. Велике шахрайство", – обурився американський лідер.

Так, Twitter класифікував цей меседж як такий, що вводить в оману. В соцмережі попереджають, що твіт порушує її правила, які стосуються цивільних питань і чесності виборів. Водночас було вирішено, що його "варто залишити доступним в інтересах громадськості".

Твіт Трампа (Twitter Donald J. Trump)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Facebook видалив пост президента США Дональда Трампа з дезінформацією про COVID-19. Twitter так само заборонив акаунту передвиборчого штабу американського лідера публікувати пости до видалення цього запису.

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