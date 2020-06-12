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12 червня • оновлено в 16:25
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Twitter видалив сотні тисяч акаунтів в Росії, Китаї та Туреччині через фейки

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Соціальна мережа Twitter видалила більше 170 тисяч акаунтів, які займалися інформаційними операціями в інтересах Росії, Китаю і Туреччини.

Як повідомляє CNN, найбільше ліквідованих сторінок працювали на КНР. Вони поширювали фейкові повідомлення про протести в Гонконзі та пандемію COVID-19, спрямовані на поліпшення іміджу Комуністичної партії Китаю.

Саме за маніпулювання інформацією про ці події мікроблог і вирішив видалити величезну кількість китайських акаунтів. Показово, що у багатьох з них була мала кількість підписників. Цього говорить про те, що вони були створені зовсім недавно.

Twitter видалив російські аккаунти

Twitter видалив російські аккаунти

Що стосується Росії, то акаунти її користувачів (близько 1000) були видалені через просування президентської партії Володимира Путіна "Єдина Росія".

Аналогічний бан зачепив і 7340 облікових записів у Туреччині, на яких розміщувався контент з піаром партії президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Коронавірус російська пропаганда
Особи
Володимир Путін Реджеп Тайіп Ердоган
Місце
Росія
Тег
Twitter
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