Творець бренду Kenzo помер від коронавірусу

Японський дизайнер, творець бренду Kenzo Кензо Такада 4 жовтня помер від наслідків коронавірусу.

Йому був 81 рік. Як повідомляє La Repubblica, новину про смерть модельєра оприлюднив офіційний представник.

"Кензо Такада помер у лікарні США в Нейї-сюр-Сен" після COVID-19", – підтвердив прессекретар.

За даними ЗМІ, дизайнер хворів тривалий час, зокрема, страждав важкими симптомами коронавірусу. Близькі Кендзо поки не підтверджували ці новини. Про дату і місце прощання з засновником модного бренду теж не повідомляється.

Зазначимо, що Такада закінчив одну з найреспектабельніших шкіл моди в Токіо (Японія). Потім переїхав до Парижа і був першим японським дизайнером, який представив себе на подіумах французької столиці. Так, у 1970 році моделі вперше вийшли на подіум у його одязі власного бренду Kenzo. Модельєр швидко набув популярності.

Будинок моди Kenzo Такада спеціалізувався на випуску жіночого, дитячого та чоловічого лініях одягу, а також модного взуття, аксесуарів і ароматів під однойменною назвою. Крім цього, під маркою Кензо робили речі для дизайну інтер'єру та меблі. Загалом продукцію Kenzo відносили до люксового сегменту одягу.

У 1999 році Такада оголосив про завершення кар'єри. Всі справи з управління своєю фірмою він передав помічнику Так модний будинок Kenzo перейшов до міжнародної компанії Louis Vuitton, яка володіє ним досі

У Японії ж Кендзо Такаду цінують як першопрохідника, який познайомив світ із традиційним дизайном одягу. Останні роки роботи він відійшов від створення нових суконь і сконцентрувався на покриттях для меблів і предметах домашнього вжитку. Він випускав речі під різними марками: Yume, Gokan Kobo, Takada, а також створив лінію одягу для каталогу La Redoute.

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