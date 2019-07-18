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"Тут не токшоу!" В ООН різко поставили Росію на місце через Україну

9.2т Читати матеріал російською

Представник України у Раді безпеки ООН Володимир Єльченко поставив на місце Росію, чий представник влаштував шоу на засіданні.

Відповідну заяву він зробив на засіданні у вівторок, 16 липня.

"Виступ Василя Небензі підтвердив мої найгірші побоювання, що він вкотре переплутав засідання Радбезу ООН із токшоу дуже популярної в Росії телеведучої Ольги Скабєєвої. Але тут не токшоу", – заявив Єльченко.

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Василь Небензя – постійний представник Російської Федерації при Організації Об'єднаних Націй і в Раді безпеки ООН.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Єльченко поставив на місце Росію, яка заявила про "утиск" російськомовного населення законом про українську мову. Дипломат зазначив, що в багатьох країнах світу, де проживають українці, відкривають школи, в яких діти навчаються українською, Кремль же в цьому питанні демонструє повну зневагу.

Раніше ж представник РФ у Раді безпеки ООН Василь Небензя вибухнув на засіданні звинуваченнями на адресу України через закон про державну мову.

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Особи
Володимир Єльченко Ольга Скабєєва
Теги
ООН Радбез ООН
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Похихикать Чисто
Похихикать Чисто
Ещё смешнее было бы услышать это от бляхера
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Переможный-Шароваренко Хаврыла
Переможный-Шароваренко Хаврыла
Украино це страна клоунов, ООН ржала над чубатыми.
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
"Кремль же в этом вопросе показывает полное пренебрежение" Что мешает и представителям украинской нации создать некоммерческую образовательную организацию и вести преподавание на украинском? Ну а упоминание про шоу вообще смешно слышать от украинской делегации. Достаточно вспомнить фиеричные выступления евроукров в ПАСЕ!
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