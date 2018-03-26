Тусовки і приватні літаки: в мережі показали, як живе власник згорілого ТЦ в Кемерово

Власником згорілого ТЦ "Зимова вишня" в російському Кемерово може бути відомий мільярдер Денис Штенгелов. Бізнесмена збирається допитати слідком РФ.

Про те, яким життям живе Штенгелов, якого також називають "російським кондитерським королем", і його сім'я пише "Лайф".

Свій перший капітал мільярдер сколотив, продаючи оптом насіння. Надалі придбав кондитерську фабрику, а потім скупив компанії практично всіх своїх конкурентів. У минулому році в одному з інтерв'ю Штенгелов характеризував свою модель управління бізнесом так: "Ми економимо гроші, випалюючи поляну".

Денис Штенгелов з сином Іваном instagram.com/ivan_139

Відзначається, що холдинг Штенгелова KVD входить в топ-100 найбільших приватних компаній в Росії за версією Forbes. Він виробляє такі бренди, як "Кириешки", "Три корочки", "Хрустящий картофель" і "Beerka".

Про реального власника pic.twitter.com/kQrVMAOLWV - Ілля Варламов (@varlamov) 26 березня 2018 р

"Мільярдер охоче балує своїх дітей, які живуть в Австралії і подорожують по всьому світу, проте на своєму ТЦ вирішив заощадити", - сказано в матеріалі.

Іван Штенгелов instagram.com/ivan_139

Старший син Штенгелова - Іван - закінчив найбільш відому і найдорожчу школу-пансіон Австралії для хлопчиків Southport. Юнак професійно займається великим тенісом, не забуваючи при цьому і відпочивати.

instagram.com/ivan_139

У соціальних мережах Іван хвалиться приватними літаками, відпочинком на гірськолижному курорті і веселими тусовками з друзями. Він називає себе "російським гангстером".

instagram.com/ivan_139

Іван любить не тільки теніс, але і футбол. Він не пропускає нагоди похвалитися відвідуванням матчів Ліги чемпіонів і фотографіями з зірками. Ось знімок 2014 року, зроблений на матчі мадридського "Реала", - на ньому Іван з Самі Хедірою.

instagram.com/ivan_139

Молодший син - Олексій - скромніший за свого брата. На його старій сторінці в "Фейсбуці" лише кілька фотографій. Він також займається великим тенісом, що і спонукало їх батька побудувати величезний спортивний комплекс - академію тенісу і гольфу.

Соц мережі

Штенгелов подбав про всіх своїх найближчих родичів. Так, наприклад, старша сестра Юлія очолила побудований спортивний комплекс, переїхавши зі Швейцарії до Австралії.

Молодша сестра Оксана, за освітою менеджер, зі своєю родиною живе в Томську, де відкрила свій ресторан.

Старша сестра мільярдера Юлія, за деякими даними, представляла його справи в Швейцарії, а зараз переїхала до Австралії Соц мережі

Штенгелови замовили фотосесію, щоб відобразити сімейну ідилію Соц мережі

Мачуха Штенгелова часто гостює у онуків і активно викладає свої фото Соц мережі

Члени сім'ї Штенгелова для перельотів часто орендують бізнес-джети. Вартість такої віп-послуги починається від декількох десятків тисяч доларів. Діти мільярдера люблять тусовки і віп-відпочинок на гірськолижних курортах і на самих фешенебельних пляжах.

instagram.com/ivan_139

instagram.com/ivan_139

Іван разом з іншими студентами The Southport School instagram.com/ivan_139

instagram.com/ivan_139

Як повідомляв "Обозреватель", раніше з'явилися список зниклих і перші фото жертв трагедії в Кемерово.