Туск запропонував висунути подружжя Тихановських на Нобелівську премію миру

Європейський союз може висунути колишню опозиційну кандидатку в президенти Білорусі Світлану Тихановську і її чоловіка на Нобелівську премію миру.

Про це в Twitter повідомив колишній глава Євроради Дональд Туск. Він зазначив, що таким чином Євросоюз віддав би належне білорусам, які беруть участь "в найсильнішому мирному русі останніх років".

"Я вважаю, що це було б серйозним сигналом з боку ЄС – номінувати Світлану Тихановську і її чоловіка Сергія, який все ще перебуває у в'язниці, на Нобелівську премію миру", – написав Туск

Він також подякував Європарламенту за "беззастережну підтримку наших білоруських друзів".

"Ніхто з нас не знає, як і коли закінчиться їхня боротьба за свободу, але всі ми знаємо, хто правий", – резюмував Туск.

Туск запропонував ЄС номінувати Тихановських на Нобелівську премію. Twitter Дональда Туска

Політик подякував Європарламенту за підтримку білорусів. Twitter Дональда Туска

Як писав OBOZREVATEL, в ЄС заявили, що вибори президента Білорусі не були вільними і справедливими, а щодо відповідальних за поліцейське насильство на протестах можуть ввести санкції.

ЄС має намір до середині вересня створити "чорний список" з 31 високопосадовця Білорусі, проти яких будуть введені санкції.