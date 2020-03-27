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27 березня • оновлено в 18:23
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Політика Економіка

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Туск закликав відкласти вибори через пандемію коронавірусу

3.2т
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Глава польської Європейської народної партії, колишній глава Європейської Ради Дональд Туск заявив, що коронавірус COVID-19 на сьогодні є єдиним ворогом поляків.

Через спалах нової хвороби він закликав відкласти вибори. Про це експрем'єр Польщі написав на своїй сторінці у Twitter 27 березня. "Відкладіть вибори. Навіть Путін це зрозумів", – звернувся він до політиків.

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Туск підкреслив, що в умовах пандемії "політична конкуренція повинна бути замінена солідарністю та пропагандою правди".

"Це стосується як влади, так і опозиції. Будьте критичні, але відповідальні", – написав він.

Дональд Туск

Дональд Туск

Спутник

Зазначимо, перший тур президентських виборів у Польщі призначений на 10 травня 2020 року.

Нагадаємо, уряд Польщі ввів у країні режим епідемії. Станом на 17:30 п'ятниці, 27 березня, в Польщі офіційно підтверджено 1 289 випадків зараження коронавірусом (16 летальних).

Карта поширення хвороби в світі:

Як повідомляв OBOZREVATEL, депутат Європейського парламенту від Польщі Адам Ярубас заразився коронавірусом.

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Автор
Дарина Дурова
Тема
Коронавірус
Особа
Дональд Туск
Місце
Польща
Теги
хвороба інфекція вірус політика
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Ш. Олег
Ш. Олег
Да что там Путин - даже Туск это понял, что и правда невероятно. :)
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Mega Death
Mega Death
Оказывается, что Путин бог и у поленьев.))
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Он Алекс
Он Алекс
Все верно, сейчас только неадекваты будут проводить- референдумы, выборы, крестовые ходы, сборища, и тд
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hunt andres
hunt andres
Он Алекс, Че, очередной майдан отменяется?)
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