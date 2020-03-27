Глава польської Європейської народної партії, колишній глава Європейської Ради Дональд Туск заявив, що коронавірус COVID-19 на сьогодні є єдиним ворогом поляків.

Через спалах нової хвороби він закликав відкласти вибори. Про це експрем'єр Польщі написав на своїй сторінці у Twitter 27 березня. "Відкладіть вибори. Навіть Путін це зрозумів", – звернувся він до політиків.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Туск підкреслив, що в умовах пандемії "політична конкуренція повинна бути замінена солідарністю та пропагандою правди".

"Це стосується як влади, так і опозиції. Будьте критичні, але відповідальні", – написав він.

Дональд Туск Спутник

Зазначимо, перший тур президентських виборів у Польщі призначений на 10 травня 2020 року.

Dzisiaj wirus jest jedynym wrogiem Polaków, nie szukajcie innego. Konkurencję polityczną musi zastąpić solidarność, a propagandę prawda. Dotyczy to władzy, ale także opozycji. Bądźcie krytyczni, ale odpowiedzialni. Odłóżcie wybory. Nawet Putin to zrozumiał. - Donald Tusk (@donaldtusk) March 27, 2020

Нагадаємо, уряд Польщі ввів у країні режим епідемії. Станом на 17:30 п'ятниці, 27 березня, в Польщі офіційно підтверджено 1 289 випадків зараження коронавірусом (16 летальних).

Карта поширення хвороби в світі:

Як повідомляв OBOZREVATEL, депутат Європейського парламенту від Польщі Адам Ярубас заразився коронавірусом.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram