"Турция сделала за три дня то, что Обама считал невозможным сделать в принципе. Либо Турция сильнее США, либо Обама лгал, полагая, что жизни сирийцев не достойны внимания" – Gregory Waters и Oz Katerji в твиттере.

Трамп заявил о том, что прямо сейчас обсуждает с Эрдоганом множество вопросов, касающихся Сирии, в том числе тему зенитных ракетных комплексов Patriot.

Идут бои за Кафранбел – город-символ сирийской революции. Турция уничтожила как минимум две колонны режима Асада, направлявшиеся в качестве подкрепления в район Jabal Zawiya в Идлибе.

Видео разгрома – здесь:

Идут бои за Кафранбел – город-символ сирийской революции. Турция уничтожила как минимум две колонны режима Асада, направлявшиеся в качестве подкрепления#Идлиб #Кафранбел #Турция #Сирия # https://t.co/zZMoJmBn2E — Aleksandr Kushnar (@AleksandrKush11) March 2, 2020

Официальное сообщение Турции: уничтожен военный аэродром режима Асада в Алеппо. Анадолу: "После удара ВС Турции по аэродрому Кувейрас на востоке Алеппо командование сил Асада накануне перебросило всю авиационную технику на аэродром в районе Нейраб, однако и тот подвергся ударам турецкой армии. Вывод из строя аэродромов на северо-западе Сирии значительно сузит возможности для маневрирования сторонников Асада в этой части страны".

Помните, что такое Алеппо? Это город, превращённый в пыль противобункерными бомбами России под бездушные взоры мировой общественности. Это Джон Керри, бегающий за Лавровым. Это Обама, прочерчивающий "красные линии" перед Москвой. Это западные СМИ, бессильно констатировавшие восхождение кровавой путинской звезды на Ближнем Востоке. Это крах миропорядка и наш общий позор.

Теперь всему этому приходит конец. Какие-то три дня все изменили.

Сирийская оппозиция продолжает стремительный захват множества городов, которые буквально еще вчера контролировались асадитами и россиянами. Это происходит не только на севере, но и на юге страны, то есть фактически во всех направлениях. В частности, четыре города в провинции Даръа только что перешли под контроль повстанцев. Общее число поселений, отбитых у российско-асадовского кооператива в последние дни, превысило 30.

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