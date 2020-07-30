Российско-турецкие дружба и братство приближаются к новому обострению после Идлиба и Ливии. На этот раз их местом приложения станет Карабах, а затем Крым и во вполне реальные сроки.

На боевые действия на армяно-азербайджанской границе с 14 по 19 июля Анкара отреагировала сразу и предельно конкретно заявила о своей готовности незамедлительно оказать Азербайджану любую, в том числе, военную помощь. Причём, независимо от того, что по этому поводу думает Кремль и продолжит ли он покупать турецкие помидоры или опять наложит на них санкции. Время показывает, такая реакции Анкары была не просто решительным ситуативным шагом, а началом принуждения России к прекращению войны за Карабах.

В Анкаре, похоже, твёрдо решили закрыть тему Карабаха раз и навсегда и без откладки её вновь в "дальний ящик". Именно так следует воспринимать выступление 28 июля по турецкому телевидению Ибрагима Калына, пресс-секретаря президента, с разъяснениями по ситуации на Южном Кавказе. Он сообщил, что Турция будет решительно отстаивать интересы Азербайджана, вне зависимости будет источником угрозы им Армения, Россия или любая другая страна. Калым также проинформировал, что в ответ на стартовавшие 23 июля совместные армяно-российские учения в сфере ПВО, запланированы совместные турецко-азербайджанские учения. Через несколько часов после выступления Калына пресс-служба Минобороны Азербайджана сообщила о прибытии в Нахичевань военно-транспортных самолётов Турции и доставке ими вертолётов, а также другой техники и начале учений. Непосредственно учения начнутся 29 июля и в них будет участвовать 11 тыс. турецких военнослужащих. Россиянам следует запомнить фамилию Калын, в отличие от Пескова, он пургу не гонит.

Выступление Калына нельзя рассматривать в отрыве от проходившей также 28 июля видеоконференции президента Реджепа Эрдогана в связи с завершением второго этапа реставрационных работ в православном монастыре Панагия Сумела и мечети Святая София. Если бы не короновирус, то Эрдоган мог бы символично перерезать ленточки и там, и там, а так пришлось ограничиться видеоконференцией. Но реставрационные работы были второстепенной причиной для неё. Главной было изменение статуса Св. Софии с музея на действующую мечеть, в которой 24 июля впервые с 1934 г. прошёл пятничный намаз, в котором участвовал и Эрдоган.

Всё это вызвало бурное негодование у Элладской церкви и сдержанное у Московской РПЦ.

Если в церквях Греции в знак протеста против намаза в Св. Софии, которая 1000 лет была христианским храмом и 500 лет мечетью, звонили в колокола, то Синод РПЦ 16-17 июля принял лишь осуждающее заявление и обвинил во всём, разумеется, Украину. На втором месте после неё упомянул Вселенского патриарха Варфоломея, поскольку тот дал Томос Православной церкви Украины. По извилистой линии мысли Синода РПЦ, если бы не было независимой Украины, то в храме Святой Софии не было бы и реставрационных работ, и Эрдоган не передал бы его мусульманской общине. Теперь, резюмировал Синод РПЦ, православие не может противостоять исламу сплочённым и единым фронтом из-за украинских "раскольников".

Но это мнение "политбюро" РПЦ. Её глава патриарх Кирилл давно получил указание от Кремля не дразнить Эрдогана и промолчал. Лишь месяц назад 6 июля он позволил себе скромно заметить в пресс-релизе для новостей, что "некоторые турецкие политики" хотят изменить статус храма и назвал это "угрозой христианской цивилизации", а заодно ещё и "духовности и истории". Как христианская цивилизация не исчезла за те 500 лет, которые Св. София была мечетью и 90 лет музеем, он не пояснил. Патриарху сложно признать тот факт, что ислам – это по многим критериям одно из ответвлений в раннем христианстве, но более успешное, чем ариане или донатисты. В определённом смысли различие между христианами и мусульманами почти такое же как между троцкистами, сталинистами и маоистами, – у каждого свой почитаемый пророк, но отсчёт лет все ведут от Маркса как коммунистического Моисея.

Патриарх Кирилл с собственным заявлением в день намаза в Св. Софии не выступил и РПЦ, в отличие от Элладской церкви, в колокола не била. Впрочем, если бы в июле 2019 г. партия "Новая демократия" не сменила бы правительство атеистов из Сиризы, которое восстанавливало мечети в Греции, то не уверен, что реакция Элладской церкви была бы столь бурной. Вселенский патриарх Варфоломей с личным протестом, в отличие от московского Кирилла, выступил.

Вместо этого патриарх Кирилл по чекистской традиции организовал в день намаза совещание в Ливане общественного объединения "Ликаа ортодокси" ("Православная встреча") по осуждению изменения статуса Св. Софии. В совещании помимо настоятеля подворья РПЦ в Бейруте были также представители от Антиохийской церкви, двух армянских церквей – Католической и Апостольской, Коптской церкви, Мелькитской, Маронитской и один англиканский пастор. Кремль и "политбюро" РПЦ попытались мобилизовать общественность, чтобы наезд на Эрдогана не выглядел чисто русской затеей и выступить "единым фронтом".

Пока получается жиденько. Эрдоган предвидел такое развитие событий, почему и устроил видеоконференцию, где рассказал о ремонте не только мечети Айя-Софии, но и монастыря Панагия Сумела, статус которого в 2010 г. был тоже изменён с музейного на действующий объект Константинопольской патриархии. Эрдоган чётко дал понять, что правительство Турции готово раздать каждой сестре по серьге и не без сарказма заметил, что монастырь Панагия Сумела всегда была храмом религии или науки, за исключением периода российской оккупации, когда в нём находился армейский склад. Эрдоган красиво намекнул РПЦ, что ей лучше молчать, а не мычать о вселенской катастрофе из-за намаза в Св. Софии.

Собственно, если бы Россия в 2014 г. не оккупировала бы Крым с благословения РПЦ, объявившей его сакральным, то вряд ли Эрдоган стал заморачиваться изменением статуса Св. Софии с нейтрального на храмовый и много чего бы не произошло. Москва, захватив Крым, сама толкнула Турцию и Эрдогана к возврату Св. Софии в статус мечети.

Ислам как религия всё ещё имеет высокие мобилизационные возможности, в отличие от православия или католицизма. Кремль в паре с РПЦ сколько ни пытались устроить в Украине религиозную войну за "истинную веру", но этот православный "джихад" им так толком не удался даже на Донбассе. "Православных атеистов" на России, безусловно, хватает, но мобилизоваться в крестовый поход и стать шахидом согласны немногие, и чаще всего, только за деньги. Но за деньги Шойгу с Пригожиным набирают боевиков и без религиозного сопровождения.

Эрдоган реалистично мыслящий политик и поэтому стремится использовать в борьбе с российской имперской экспансией мобилизационный потенциал ислама, поскольку много людей следуют его догматам. Поэтому и сменил статус Св. Софии. Если бы не российская оккупация Крыма, то Эрдоган продвигал бы по-прежнему Турцию в ЕС и соответственно держал бы курс на её секуляризацию.

Результат смены статуса Св. Софии уже принёс Эрдогану желанный плод – турецкий журнал "Истинная жизнь" поместил 27 июля на обложке набранное арабским шрифтом изречение "Нет никакого божества кроме Аллаха и Мухаммед – посланник Аллаха", а ниже призыв: "Собирайтесь вместе для Халифата. Если не сейчас, то когда? Если не ты, то кто?". Обложка у журнала мобилизующего красного цвета.

"Истинная жизнь", вероятно, не без подсказки из президентской администрации, что называется, поставила вопрос ребром и предложила подумать об Эрдогане как о халифе, защитнике и покровители всех мусульман. В арабских и турецких соцсетях на это уже стали реагировать и по-разному. Арабские националисты поспешили в который раз обвинить Эрдогана и Турцию в возврате к имперской политике османизма, что далековато от истины. Эрдоган действительно хочет, чтобы его воспринимали как халифа, поскольку это позволит ему говорить о защите прав мусульман не только в далёкой Мьянме, но и в близкой России. Во время боевых действий турецкой армии в Идлибе против асадовцев, поддерживаемых Кремлём, одна турецкая газета, близкая к партии Эрдогана, прямым текстом пообещала восстание мусульман в РФ, если Москва и дальше будет наглеть. Российские СМИ не без удовольствия подхватили эту тему и стали разоблачать турецко-российскую дружбу, а также предостерегать Кремль, который, чтобы всех успокоить заморозил в очередной раз пересечение границ РФ турецкими помидорами. Это уже стало традицией: при каждом новом обострении российско-турецкой дружбы Кремль хватается за помидоры.

Разумеется, по многим причинам Эрдоган не будет признан халифом. Эту должность упразднил ещё Мустафа Кемаль и возродить её также не реально, как и возродить титул римского императора. Но имидж защитника мусульман по всему миру Эрдоган себе уже создал многолетними действиями и смену статуса Св. Софии можно считать вершиной этой работы. Но для борьбы с российской экспансией одного этого мало, нужно было ещё и снять зависимость Турции от поставок газа из РФ.

Эрдоган с этой задачей тоже справился. Турция, после отказа Украины от российского газа, стала вторым его крупным потребителем после Германии. Но российские эксперты весной заговорили о снижении закупок Турцией газа у РФ в 2019 г. почти вдвое и росте этой тенденции в 2020 г. Второе место между собой теперь делят Италия и Австрия, к которой оно скоро и перейдёт, а Турция остановила оба газопровода из РФ.

Старый газопровод "Голубой поток" был остановлен на две недели для ремонта 13 мая, но стоит пустым до сих пор. Новый "Турецкий поток" останавливают с 27 июля и тоже на две недели, но вероятность возобновления прокачки по нему с 10 августа уже вызывает у экспертов серьёзные сомнения.

Во-первых, два трубопровода в Турцию, каждый объёмом прокачки 16 млрд. кубов в год, оказалось много. Для покрытия потребностей Турции вполне хватало и одного, так что строительство второго стало деньгами, утопленными в Чёрном море. Москва строила его из предположения, что Турция будет увеличивать потребление газа из РФ и его также можно будет продать в обход Украины на Балканы и в Италию. Москва всё ещё обещает Сербии резкую и крупную индустриализацию, как только протянет в неё газовую трубу. Что будут делать сербы из этого газа, толком не знают ни в Москве, ни в Белграде, но тянуть трубу по-прежнему готовы.

В реальности всё оказалось совсем не так. Турция, вместо увеличения закупок у РФ, стала энергично переходить на политически безопасный сжиженный газ из Алжира. Он уже заменил 5 млрд. кубов из 10 млрд., которые обычно поступали из РФ. Вторую половину турки замещают газом из Нигерии, Катара и ещё откуда-нибудь. Доля газа из США мала. Поставка газа на Балканы и в Италию ещё под большим вопросом, чем запуск с 10 августа "Турецкого потока", поскольку 27 июля, в день остановки его на ремонт в Италии приварили финальный участок газопровода ТАНАП. Теперь она может перейти на газ из Азербайджана и Ирана и отказать от российского. По странному совпадению в этот же день в Болгарии случилась авария на газопроводе, по которому РФ поставляет через Украину газ в Грецию. Починить газопровод обещают на 29 июля, но лёгкий удар по имиджу "Газпрома" в Греции произошёл.

Так что, Турция с 27 июля начала изучать на практике возможность обойтись без газа из РФ, а перспектива его поставок в Италию и на Балканы через Турцию уже выглядит почти фантастикой. Даже без учёта тех санкцией, которые Трамп обещает наложить на всех участников данной затеи.

Намаз 24 июля в Св. Софии, остановка 27 июля "Турецкого потока", практически завершение работ на ТАНАП, выступления 28 июля Эрдогана и Калына, начало 29 июля азербайджано-турецких военных учений – это всё звенья одной цепочки. На одном её конце находится Эрдоган в статусе почти халифа и свободный от газа из РФ, на другом – Карабах и всё, что с ним связано. Поэтому не исключено, что в российских военных манёврах "Кавказ 2020" могут принять участие без приглашения из Москвы и армии других государств.

Первыми к ним уже пытаются подключиться отряды Курдской рабочей партии, устремившиеся к границе Турции с Азербайджаном и Арменией. Их задача подготовить перекрытие автострады из Турции в азербайджанскую Нахичевань. В связи с этим в трёх пограничных турецких областях с 28 июля начата контртеррористическая операция по их прочёсыванию и поиску складов оружия. Летние манёвры на Южном Кавказе однозначно начались и могут вылиться в нечто иное, если Ереван в ближайшее время не начнёт конструктивные переговоры с Баку по Карабаху.