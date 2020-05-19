По стопам Польши пошла и Турция. Стоивший 7 млрд евро трубопровод "Турецкий поток" идет к тому, чтобы разделить печальную судьбу СП-2.

На фоне экономического кризиса и охлаждения отношений с Москвой, которое вылилось в конфликты с российскими военными в Сирии и наемникам ЧВК "Вагнера" в Ливии, Турция резко сокращает закупки российского газа.

По итогам марта поставки "Газпрома" турецким операторам рухнули в 7 раз, до 210 млн кубометров. По сравнению с 2018 годом падение стало более чем 14-кратным! Некогда занимавшая второе место среди крупнейших клиентов "Газпрома", Турция откатилась во второй десяток, закупив газа меньше, чем, например, Литва (272 млн).

Российский газ Турция заменяет сжиженным. Крупнейшими поставщиками стали Алжир (4,3 млн тонн), Катар (1,8 млн), Нигерия (1,8 млн) и США. Мощности же двух российских газопроводов были задействованы меньше чем на 10%.

В "Газпроме" готовятся к дальнейшему ухудшению ситуации на турецком направлении. "Провал во втором квартале будет еще глубже", - сказал Reuters источник в компании. Он добавил, что общее падение поставок газа в Европу достигло 19,2% за первый квартал. По данным ФТС, Германия сократила закупки на 45% (2,67 млрд куб м), Австрия - на 25% (820 млн куб м).

Россияне живут и ждут,

уловляя малейший знак,

понимая, что на*бут,

но не зная, когда и как.

А так случается... Когда всю жизнь пытаешься на*бывать других, однажды всё возвращается взад. Кушайте, не заляпайтесь.