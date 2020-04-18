Знаете ли вы ливийскую ночь? О, вы не знаете ливийской ночи! Всмотритесь в нее. С середины неба глядит дрон-разведчик. Необъятный небесный свод раздался, раздвинулся еще необъятнее и вместил в себя дроны-штурмовики. Горит и дышит он. Он, это – клочок земли, на которой расположена авиабаза Аль Ватийя.

Мы только что писали о событиях, которые произошли там до середины вчерашнего дня и просто вкратце напомним, о чем идет речь, поскольку ночью было продолжение. Эта база стала опорным пунктом войск Хафтара, которые по плану, должны были войти в поверженный Триполи и возвести на местный престол наследника покойного диктатора Муаммара, его сына Сейфа Каддафи. Сам Сейф должен был выполнять роль символа преемственность власти при Хафтаре, который планировал править Ливией именем Сейфа.

Поскольку захват столицы Ливии планировался со дня на день, то на базе собрались все те, кто и должен был обустроить новую власть путем зачистки Триполи от противников. Крупными специалистами по вопросам "зачисток" уже давно выступают люди из ЧВК "Вагнер". Именно они выполняют "грязную работу" в виде массовых казней и всей той "красоты", которая уже тоннами присутствует в Сети.

Понятно, что сам Сейф уже имел "походный чемодан" для восхождения на престол, в котором было все необходимое: порнуха, бухло, порошок и прочие важные вещи. Как уже сообщалось, всего на базе скопилось около 7000 человек, вместе с Сейфом – 7001.

Но случилось непредвиденное. Турки ввели свой военный контингент в Ливию с тем, чтобы поддержать (по его просьбе) законное правительство. С одной стороны, это была такая ирония, поскольку Путин часто рассказывает о том, что его собственные войска вошли в Сирию по просьбе законного правительства Сирии. Так что тут троллинг Эрдогана оказался на самом высоком уровне.

Надо сказать, что по началу россияне со смехом относились к вводу турецкого контингента, но смех закончился, когда на место прибыли турецкие беспилотники. Они только что показали не просто свою эффективность в Сирии, а просто образец нового типа ведения войны. Более того, были извлечены уроки из боевых действий под Идлибом и отработаны новые, более эффективные методы применения дронов.

И тут смех у россиян закончился. Турецкие БПЛА стали уничтожать всю логистику противника. Проще говоря, они устроили карантин. Передвигаться по автодорогам, как это было раньше, стало решительно невозможно, поскольку тут же прилетали птички и движение прекращалось. Насколько можно понять, на первом этапе методично пресекалось любое движение по автодорогам. Очень быстро противнику стало понятно, что даже одиночное транспортное средство, движущееся по дороге – обречено. А езда колоннами стал чистым самоубийством.

Пришлось сесть на укрепленные базы, а тем временем, войска законной власти без особых препятствий стали возвращать свои территории, уничтожая мелкие группки противника. И тут стал вырисовываться общий план действий турецких войск. Подчистив мелочевку на периферии, они перешли к уничтожению тех крупных групп войск, которые укрылись в укрепленных местах, наподобие этой базы.

Что тут важно, никто не стал их штурмовать. Возможно, Вагнеры ждали именно штурма и наверняка – подготовили для обороны соответствующую инфраструктуру. Но турки показали, что они никуда не спешат и потому намерены дистанционно уничтожить все, что находится в окружении, что и стали делать.

При этом, в режиме плотного взаимодействия, работают БПЛА и артиллерия. Дроны наводят артиллеристов на цели и те – постепенно делают из базы щебень. Ну а сами дроны атакуют все, что выскочило из укреплений. Только Вагнеры и прочие вылезут из своих нор и "пожалуйте бриться".

Но особый интерес для них представляют "колонны прорыва". В первый раз прорыв был спланирован изнутри базы, но дроны аккуратно размолотили всю колонну, которая даже не успела выдвинуться. Второй раз прорыв попытались обеспечить снаружи. Для этого к месту выдвинулась ударная группировка хафтаровцев, но до места так и не доехала.

И вот теперь на самой базе постепенно приходят к выводу о том, что можно умереть быстро, попытавшись вырваться наружу или сделать то же самое, но медленно – сидя на базе. И что характерно, турок устраивают оба варианта. Пока хафтаровцы сидят на месте, их утюжит артиллерия, как только выходят наружу – дроны делают свою ювелирную работу.

Но похоже на то, что осажденные все еще никак не могут понять, что ночь никак не влияет на скрытность их передвижений. Дроны оснащены оптикой, позволяющей наводиться на цели в любое время суток, что они и делают. Сегодня ночью на базе были какие-то активные движения и дроны, тремя волнами – отработали по целям. По данным, которые поступают с места, не менее двух десятков бойцов имени Сейфа уже могут не беспокоиться ни о чем, а просто наслаждаться прохладой ливийской ночи. Им уже – все равно. Что тут важно отметить, источники сообщают о том, что большая часть любителей ливийских ночей – вагнеровцы. А согласно турецкому информационному агентству "Анадолу", только в Ливии их оперирует больше 1000 человек, что значит – там еще много работы.

В общем, турецкие дроны вышли на новый уровень эффективности, ну а россиянам, которые пока не зажмурились в ливийских песках, еще есть время подумать о превратностях судьбы и о том, что они забрались за тысячи километров от дома, чтобы стать мишенями для турецких дронов. Проще говоря, они выполняют роль ростовых мишеней для военных, которые на них просто оттачивают свое мастерство.

И тут возникает еще одна ироничная аналогия. Путин как-то рассказывал, что его войска в Сирии имеют возможность вести постоянные и не очень дорогие учения. Что же, в эту игру можно играть дуэтом. Воины Эрдогана тоже ведут свои учения, и как следует из поступающей с места информации, получается это у них даже лучше, чем в Сирии.

Что тут еще следует отметить. До вмешательства в конфликт Турции, хафтаровцы не показывали какого-то особого мастерства и умения в ведении боевых действий. Даже присутствие Вагнеров не сильно влияло на ход событий, а вот что было действительно важно – логистика. Некоторые арабские страны финансировали поставки оружия, боеприпасов и амуниции, как и оплату услуг наемников, а РФ осуществляла туда поставку всего железа, от АК, до "Панцирей". Египет предоставил базу на границе с Ливией, через которую и осуществлялись все эти поставки.

По сути, здесь была война ресурсов и законное правительство должно было пасть, взятое измором. Но когда в игру включилась Турция, ситуация изменилась кардинально. Как минимум, Триполи перестал проигрывать соперникам в логистике. Ну а теперь, когда цены на нефть рухнули, а перспективы у РФ становятся все более мрачными, то и былой энтузиазм по ведению войн тоже стал затухать. И чем сильнее будет нефтяной кризис, тем у РФ энтузиазма будет меньше. А при таких раскладах, вагнеры будут вынуждены ухать к себе домой, а турки сделают все, чтобы эта поездка для них проходила максимально в цинковых ящиках. Как показала нынешняя ночь, получается это у турок – совсем неплохо.

Ну и скорее всего, продолжение – следует.