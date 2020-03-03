Турецькі війська збили військовий літак у Сирії – ЗМІ

Турецькі війська збили сирійський військовий літак L-39 над Ідлібом.

Про це повідомили в інформаційному агентстві САНА. Там розповіли, що турецькі Збройні Сили завдали удару по військовому літаку сирійських ВПС в Ідлібі.

Пізніше цю інформацію підтвердили в Міністерстві оборони Туреччини.

"У рамках успішної операції "Весняний щит" був збитий винищувач типу L-39, що належить Сирії", – йдеться у повідомленні турецького військового відомства.

Başarıyla devam eden Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında Rejime ait bir L-39 tipi savaş uçağı düşürülmüştür. — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 3, 2020

Нагадаємо, турецька армія всього за добу витіснила війська сирійського диктатора Башара Асада, підтримувані Росією, з дев'яти селищ Сирії.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Пізніше Ердоган закликав Путіна не втручатися у військовий конфлікт у Сирії.

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