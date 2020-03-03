Турецькі війська збили військовий літак у Сирії – ЗМІ

Турецькі війська збили сирійський військовий літак L-39 над Ідлібом.
Про це повідомили в інформаційному агентстві САНА. Там розповіли, що турецькі Збройні Сили завдали удару по військовому літаку сирійських ВПС в Ідлібі.
Пізніше цю інформацію підтвердили в Міністерстві оборони Туреччини.
"У рамках успішної операції "Весняний щит" був збитий винищувач типу L-39, що належить Сирії", – йдеться у повідомленні турецького військового відомства.
Başarıyla devam eden Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında Rejime ait bir L-39 tipi savaş uçağı düşürülmüştür.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 3, 2020
Нагадаємо, турецька армія всього за добу витіснила війська сирійського диктатора Башара Асада, підтримувані Росією, з дев'яти селищ Сирії.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
27 лютого в сирійській провінції Ідліб від атаки урядових сил загинули турецькі військові, а також мирні жителі. Анкара завдала ударів у відповідь.
Пізніше Туреччина показала відео потужних ударів по військах сирійського диктатора Башара Асада.
Росія направила до берегів Сирії два фрегати Чорноморського флоту – "Адмірал Макаров" і "Адмірал Григорович" – із крилатими ракетами "Калібр-НК" на борту.
Також стало відомо, що НАТО може втрутитися в конфлікт між Туреччиною і Сирією в Ідлібі і закликає Росію не вводити війська.
Постійний представник США при ООН Келлі Крафт зажадала від Росії "негайно посадити" військові літаки у Сирії.
Пізніше Ердоган закликав Путіна не втручатися у військовий конфлікт у Сирії.
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