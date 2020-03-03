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3 березня • оновлено в 13:04
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Турецькі війська збили військовий літак у Сирії – ЗМІ

6.9т
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Турецькі війська збили сирійський військовий літак L-39 над Ідлібом.

Про це повідомили в інформаційному агентстві САНА. Там розповіли, що турецькі Збройні Сили завдали удару по військовому літаку сирійських ВПС в Ідлібі.

Пізніше цю інформацію підтвердили в Міністерстві оборони Туреччини.

Турецькі війська збили військовий літак у Сирії – ЗМІ

"У рамках успішної операції "Весняний щит" був збитий винищувач типу L-39, що належить Сирії", – йдеться у повідомленні турецького військового відомства.

Нагадаємо, турецька армія всього за добу витіснила війська сирійського диктатора Башара Асада, підтримувані Росією, з дев'яти селищ Сирії.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Конфлікт в Сирії
Місце
Сирія
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
на москву
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Кожедуб ruslan, Приезжай питторок.
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