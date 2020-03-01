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1 березня • оновлено в 15:23
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Туреччина збила в Сирії два літаки від Путіна

20.5т
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Турецькі війська у неділю, 1 березня, збили у небі над Ідлібом (Сирія) два літаки російського виробництва SU-24.

Пілотам вдалося катапультуватися. Таку інформацію опублікувало інформаційне агентство SANA.

"Турецькі підрозділи збили два сирійських літаки, обидва пілоти вдало катапультувалися, їх життя поза небезпекою", – йдеться в повідомленні.

Туреччина збила в Сирії два літаки від Путіна. Ілюстрація

Туреччина збила в Сирії два літаки від Путіна. Ілюстрація

24 канал

Пізніше в міноборони Туреччини уточнили, що були збиті саме літаки SU-24.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Яра Дорош
Тема
Конфлікт в Сирії
Місце
Сирія Ідліб
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Pooh Vini
Pooh Vini
Яка сумна новина. Бугагашеньки )
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ефимов владимир
ефимов владимир
ТГ канал WarJournal пишет: "Протурецкие источники начали массово удалять фото и видеоматериалы якобы «сбитого сирийского самолета», который на самом деле оказался турецким БПЛА Anka." Прям всё, как у укопов - перемога, плавно переходящая в зраду.
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Ivanov Ivan
Ivanov Ivan
В. В. Питун , ну что там в Сирии?! (( Угрожающее молчание)) Хаха Питун угрожающий !! Сцарь угрожающе пёр нул!!
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