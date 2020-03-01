Турецькі війська у неділю, 1 березня, збили у небі над Ідлібом (Сирія) два літаки російського виробництва SU-24.

Пілотам вдалося катапультуватися. Таку інформацію опублікувало інформаційне агентство SANA.

"Турецькі підрозділи збили два сирійських літаки, обидва пілоти вдало катапультувалися, їх життя поза небезпекою", – йдеться в повідомленні.

Туреччина збила в Сирії два літаки від Путіна. Ілюстрація 24 канал

Пізніше в міноборони Туреччини уточнили, що були збиті саме літаки SU-24.

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