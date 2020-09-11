Турецька розвідка заявила про затримання "особливо небезпечного терориста" в Одесі

Турецька розвідка заявила про успішне проведення операції із затримання "особливо небезпечного терориста", члена Робочої партії Курдистану Ісу Озера, який перебував в Одесі.

Його вже доставили в Стамбул 10 вересня, повідомляє "Анадолу" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

У Національній розвідувальній організації Туреччини (MIT) зазначили, що Озер утік із країни, коли був виданий ордер на його арешт. Спецслужба встановила, що він переховувався в Одесі і вів терористичну діяльність з України.

Він був у базі розшуку Інтерполу за звинуваченням у "членстві в збройній терористичній організації", "пропаганді терористичної організації" і "фальсифікації офіційних документів".

У п'ятницю, 11 вересня, його доставили до зали суду.

Видання пише, що Озер став членом Робочої партії Курдистану, яку США і ЄС внесли до списку терористичних організацій, у 1996 році. відзначається, що він був членом функціонуючої в Румунії асоціації, близької до РКК. Потім терориста депортували з цієї країни після того, як він провів деякий час в ув'язненні за вимагання грошей у їх мешканців громадян Туреччини.

У 2012 році Озер був затриманий у межах операції проти РКК в турецькій провінції Агри. У 2014 році випущений на свободу. Згодом влада знову видала ордер на його арешт, після чого терорист залишив країну нелегальним способом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Служба безпеки України затримала в Києві одного з керівників міжнародної терористичної організації "Ісламська держава", який був заступником підозрюваного в організації теракту в аеропорту Стамбула.

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