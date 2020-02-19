Туреччину за добу накрили два потужні землетруси. Відео

У Туреччині стався потужний землетрус магнітудою в 4,2.

Як пише Anadolu, це сталося вночі 18 лютого. Повідомляється, що епіцентр землетрусу залягав на глибині семи кілометрів на західній провінції Мугла (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця).

Також в управлінні з попередження і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій при уряді Туреччини заявили, що підземні поштовхи були зафіксовані в 00:23 за місцевим часом в повіті Кіркагач.

РБК

Зазначимо, що це другий за добу землетрус в країні. Так, у вівторок, 18 лютого, в Манісі були зафіксовані поштовхи магнітудою 5,2.

Як писав OBOZREVATEL, 11 січня в Стамбулі (Туреччина) стався землетрус магнітудою 4,9. Підземні поштовхи відчули і жителі околиць.

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