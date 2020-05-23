Туреччину сколихнув землетрус: усі деталі, карти

Світ 11:32, 23.05.2020 Оновлено: 11:45, 23.05.2020

Увечері у п'ятницю, 22 травня, на сході Туреччини стався землетрус силою 4,3 бали за шкалою Ріхтера.

Як повідомило Управління із запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій при уряді Туреччини (AFAD), підземні поштовхи зафіксовані в районі Пюлюмур провінції Тунджелі (щоб подивитися карти, доскрольте до кінця сторінки).

На сході Туреччини стався землетрус
Ілюстрація

Епіцентр землетрусу розташовувався на глибині 12 км.

Про руйнування і жертви не повідомляється.

Також 22 травня турецькі сейсмологи зафіксували поштовхи силою 4,7 бала у східній частині Середземного моря.

volcanodiscovery.com
earthquake-report.com
volcanodiscovery.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ніч на 25 квітня в Одеській області стався землетрус. Епіцентр поштовхів розташовувався у так званій зоні Вранча (Румунія).

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